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В Федерации футбола Испании пока не знают, кто заменит Хулена Лопетеги
И это за день до первого матча ЧМ.
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес отказался назвать имя сменщика Хулена Лопетеги.
«Мы пока еще ничего не знаем. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся делать минимум резких движений. Как только что-то прояснится, дадим вам знать», – сказал Рубиалес.
- Лопетеги был уволен из сборной Испании после назначения на пост главного тренера «Реала».
- Первый матч на чемпионате мира испанцы проведут уже через 2 дня, 15 июня. Соперником «Красной фурии» станет сборная Португалии.
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