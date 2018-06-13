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В Федерации футбола Испании пока не знают, кто заменит Хулена Лопетеги

В Федерации футбола Испании пока не знают, кто заменит Лопетеги
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

И это за день до первого матча ЧМ.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес отказался назвать имя сменщика Хулена Лопетеги.

«Мы пока еще ничего не знаем. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся делать минимум резких движений. Как только что-то прояснится, дадим вам знать», – сказал Рубиалес.

  • Лопетеги был уволен из сборной Испании после назначения на пост главного тренера «Реала».
  • Первый матч на чемпионате мира испанцы проведут уже через 2 дня, 15 июня. Соперником «Красной фурии» станет сборная Португалии.

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