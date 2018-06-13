Сеск Фабрегас – об отставке Хулена Лопетеги: «Может быть, меня теперь вызовут в сборную!»

Футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на отставку главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги.

«Ах как хорошо, Сеску Фабрегасу будет о чем рассказать во время дебюта на телевидении», – написал Линекер в твиттере.

На что Сеск ответил оптимитичным прогнозом: «Подожди, Гари, может быть, меня теперь вызовут в сборную!»

Ранее Фабрегас, который не получил приглашения в сборную Испании на чемпионат мира-2018, присоединился к группе экспертов BBC, заявленной на турнир.

Испанцы пока еще не определились со сменщиком Лопетеги.

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