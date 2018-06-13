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Сеск Фабрегас – об отставке Хулена Лопетеги: «Может быть, меня теперь вызовут в сборную!»

Сеск – об отставке Лопетеги: «Может быть, меня теперь вызовут в сборную!»
Eurosport

47 мин. назад

Пока даже неизвестно, кто бы мог сделать такой вызов.

Футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на отставку главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги.

«Ах как хорошо, Сеску Фабрегасу будет о чем рассказать во время дебюта на телевидении», – написал Линекер в твиттере.

На что Сеск ответил оптимитичным прогнозом: «Подожди, Гари, может быть, меня теперь вызовут в сборную!»

  • Ранее Фабрегас, который не получил приглашения в сборную Испании на чемпионат мира-2018, присоединился к группе экспертов BBC, заявленной на турнир.
  • Испанцы пока еще не определились со сменщиком Лопетеги.

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