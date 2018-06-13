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Фернандо Йерро возглавил сборную Испании
Минус один фаворит на ЧМ?
Сборная Испании объявила имя тренера, который займет место уволенного Хулена Лопетеги. Им стал бывший игрок мадридского «Реала» Фернандо Йерро.
О назначении Йерро сообщил официальный твиттер федерации футбола Испании. Теперь Йерро проведет с командой первую тренировку и в пятницу, 15 июня выведет ее на матч чемпионата мира против сборной Португалии.
- С 27 ноября 2017 года Йерро работал спортивным директором сборной Испании.
- Лопетеги был уволен из команды после назначения главным тренером в «Реал».
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