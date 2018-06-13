Getty Images

Фернандо Йерро возглавил сборную Испании

Йерро возглавил сборную Испании
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Минус один фаворит на ЧМ?

Сборная Испании объявила имя тренера, который займет место уволенного Хулена Лопетеги. Им стал бывший игрок мадридского «Реала» Фернандо Йерро.

О назначении Йерро сообщил официальный твиттер федерации футбола Испании. Теперь Йерро проведет с командой первую тренировку и в пятницу, 15 июня выведет ее на матч чемпионата мира против сборной Португалии.

  • С 27 ноября 2017 года Йерро работал спортивным директором сборной Испании.
  • Лопетеги был уволен из команды после назначения главным тренером в «Реал».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Топ-10 крутейших моментов недели MLS. Там есть эпизод, где Златану не дали забить с линии ворот

03:08
Популярные видео
Надалю мощно прилетело мячом по голове. Этот и другие моменты «Ролан Гаррос» – в новом выпуске Watts
4 076 просмотров11/06 в 22:04
«Буду болеть за Россию. Как-то надо, наверное». Теннисисты – о симпатиях на ЧМ-2018
3 065 просмотров11/06 в 17:54
А еще вам может понравиться