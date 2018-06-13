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Дмитрий Песков: «Владимир Путин будет рад видеть Дональда Трампа на чемпионате мира»
О приезде президента США на турнир пока ничего неизвестно.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер США Дональд Трамп будет желанным гостем на чемпионате мира-2018.
«Президент России Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве. И, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на высшем уровне», – отметил Песков.
- Церемонию открытия чемпионата мира посетят лидеры Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Абхазии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Южной Осетии, Узбекистана, Парагвая и Саудовской Аравии.
- Турнир стартует 14 июня матчем между Россией и Саудовской Аравией.
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