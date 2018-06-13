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Ирландская контора Paddy Power внесет по 10 тысяч фунтов на ЛГБТ-нужды за каждый гол России на ЧМ

Ирландская контора Paddy Power внесет по 10 тысяч фунтов на ЛГБТ-нужды за каждый гол России на ЧМ
Eurosport

53 мин. назад

Тонкий ход.

Ирландская букмекерская контора Paddy Power придумала оригинальный способ борьбы с гомофобией в России.

Paddy Power разместила информацию о том, что будет жертвовать по 10 тысяч фунтов в пользу ЛГБТ каждый раз, когда команда Станислава Черчесова забьет гол на чемпионате мира. Акция букмекеров преследует 4 задачи: а) ликвидировать предубеждения как на поле, так и вне его; б) поддержать людей из мира футбола в совершении каминг-аута; в) открыть образовательные программы в школах и вузах и г) сделать любительские команды безопасными для ЛГБТ-игроков.

Кроме того, Paddy Power наметила пятую (самую важную цель) – переубедить хотя бы нескольких гомофобно настроенных граждан России.

Теперь любой гол Федора Смолова или Алексея Миранчука обогатит британский глянцевый ежемесячный журнал для геев – Attitude – на приятную сумму. А чтобы совсем добить русских читателей, Paddy Power разместила в посте коллаж Владимира Путина в образе трансвестита.

  • Чемпионат мира стартует завтра, 14 июня.
  • В первом матче сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

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