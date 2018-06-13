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18-летняя бельгийка выиграла конкурс «Мисс мундиаль»-2018

18-летняя бельгийка выиграла конкурс «Мисс мундиаль»-2018
Eurosport

1 час назад

Как минимум один летний титул достался Бельгии.

В Германии прошел конкурс «Мисс мундиаль»-2018, в котором соревновались представительницы 32 стран-участниц чемпионата мира. Конкурсантки выступали в майках своих сборных, в вечерних платьях и в бикини.

Победа досталась 18-летней студентке из Бельгии Зоэ Брюне.

«Я горжусь этим титулом. Надеюсь, что сборная Бельгии выступит так же и выиграет чемпионат мира», – цитирует Зоэ Canal C.

Второе место заняла Анахита Ребайн из Германии, третье – датчанка Аманда Петри.

  • Для Зоэ это второй крупный успех. В январе она была признана Мисс Бельгии-2018.
  • Бельгия стартует на ЧМ-2018 18 июня матчем с Панамой в Сочи.

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(Фото: инстаграм Зоэ Брюне)

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