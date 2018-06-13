Завораживающий ролик Coca-Cola про Исландию, снятый вратарем «викингов»

В июне 2018 года сборная Исландии впервые выступит на чемпионате мира. В честь этого грандиозного события Coca-Cola выпустила завораживающий ролик о маленькой, но гордой стране.

Cамый крутой факт в том, что режиссером промо стал вратарь сборной Исландии Ханнес Хадльдоурссон.

34-летний Хадльдоурссон прежде совмещал работы вратаря и режиссера. В 2012 году он снял ролик об Исландии для «Евровидения».

Исландия – самая маленькая страна по населению (334 тысячи человек) в истории чемпионатов мира.

Дебют исландцев состоится 16 июня на «Открытие Арене». Соперниками скандинавов станут аргентинцы.

Два года назад Исландия дошла до четвертьфинала Евро-2016, обыграв по пути Англию.

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