Eurosport
Завораживающий ролик Coca-Cola про Исландию, снятый вратарем «викингов»
Не зря Ханнес Хадльдоурссон подрабатывал режиссером.
В июне 2018 года сборная Исландии впервые выступит на чемпионате мира. В честь этого грандиозного события Coca-Cola выпустила завораживающий ролик о маленькой, но гордой стране.
Cамый крутой факт в том, что режиссером промо стал вратарь сборной Исландии Ханнес Хадльдоурссон.
34-летний Хадльдоурссон прежде совмещал работы вратаря и режиссера. В 2012 году он снял ролик об Исландии для «Евровидения».
- Исландия – самая маленькая страна по населению (334 тысячи человек) в истории чемпионатов мира.
- Дебют исландцев состоится 16 июня на «Открытие Арене». Соперниками скандинавов станут аргентинцы.
- Два года назад Исландия дошла до четвертьфинала Евро-2016, обыграв по пути Англию.
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