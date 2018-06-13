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Великий Роналдо надел майку «Спартака» и сыграл в теннис
Хоть сейчас выпускай против Рафаэля Надаля.
Легенда сборной Бразилии Роналдо стал еще легендарнее. 41-летний бразилец поучаствовал в разминочном теннисном матче.
Для такого особенного случая Роналдо надел майку самого титулованного клуба России – «Спартака». И форхенд, и бэкхенд великой девятки в полном порядке.
- 14 июня Россия и Саудовская Аравия откроют ЧМ-2018.
- Роналдо станет одним из главных действующих лиц церемонии открытия, которая начнется в 17:00 мск.
- Роналдо – двукратный чемпион мира (1994, 2002), второй бомбардир в истории турнира (15 голов).
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