Великий Роналдо надел майку «Спартака» и сыграл в теннис

Легенда сборной Бразилии Роналдо стал еще легендарнее. 41-летний бразилец поучаствовал в разминочном теннисном матче.

Для такого особенного случая Роналдо надел майку самого титулованного клуба России – «Спартака». И форхенд, и бэкхенд великой девятки в полном порядке.

14 июня Россия и Саудовская Аравия откроют ЧМ-2018.

Роналдо станет одним из главных действующих лиц церемонии открытия, которая начнется в 17:00 мск.

Роналдо – двукратный чемпион мира (1994, 2002), второй бомбардир в истории турнира (15 голов).

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