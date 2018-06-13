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Питерский таксист удерживал мексиканку в машине и потребовал с нее 7 тысяч рублей за 2 километра
С такси в Северной столице не все в порядке.
Еще один скандал с такси потряс Санкт-Петербург в преддверии старта чемпионата мира. В этот раз пострадала туристка из Мексики, с которой взяли крупную сумму за двухкилометровую поездку по Невскому проспекту.
«Соответствующее заявление в правоохранительные органы сделала жительница Мехико, которая прибыла в Петербург в мае по однократной визе. Она сообщила, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45 и потребовал заплатить за поездку 7 тысяч рублей.
Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6 тысяч рублей, после чего покинула салон машины», – сказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
При проверке была установлена личность хозяина автомобиля, жителя города Гатчина. Автомобиль поставлен на учет, местонахождение машины и водителя устанавливаются.
- Ранее в Петербурге таксист жестоко избил туриста из Франции.
- Сборная Мексики базируется в Химках. 17 июня «зеленые» сыграют в «Лужниках» с Германией.