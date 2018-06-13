9 фото обаятельной «Мисс мундиаль»-2018. Ты бы точно отдал за нее голос, и не только его

Eurosport 13 мин. назад 0

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Зоэ Брюне – украшение турнира. Зоэ скрывается в закате Зоэ расслабляется на пляже Зоэ выбрала шикарный пейзаж Зоэ играет в Анну Каренину Зоэ и эти шикарные волосы Зоэ покоряет бассейн Зоэ ждет прибой Зоэ аккуратно сводит руки Зоэ без привычного пучка Бельгийка Зоэ Брюне выиграла соревнование «Мисс мундиаль», проводившееся в Германии.

Всего в состязании принимали участие 32 девушки – по одной от каждой страны участницы ЧМ. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме