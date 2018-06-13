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9 фото обаятельной «Мисс мундиаль»-2018. Ты бы точно отдал за нее голос, и не только его

9 фото обаятельной «Мисс мундиаль»-2018. Ты бы точно отдал за нее голос, и не только его
Eurosport

13 мин. назад

Зоэ Брюне – украшение турнира.

Зоэ скрывается в закате

Зоэ расслабляется на пляже

Зоэ выбрала шикарный пейзаж

Зоэ играет в Анну Каренину

Зоэ и эти шикарные волосы

Зоэ покоряет бассейн

Зоэ ждет прибой

Зоэ аккуратно сводит руки

Зоэ без привычного пучка

  • Бельгийка Зоэ Брюне выиграла соревнование «Мисс мундиаль», проводившееся в Германии.
  • Всего в состязании принимали участие 32 девушки – по одной от каждой страны участницы ЧМ.

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