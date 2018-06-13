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9 фото обаятельной «Мисс мундиаль»-2018. Ты бы точно отдал за нее голос, и не только его
Зоэ Брюне – украшение турнира.
Зоэ скрывается в закате
Зоэ расслабляется на пляже
Зоэ выбрала шикарный пейзаж
Зоэ играет в Анну Каренину
Зоэ и эти шикарные волосы
Зоэ покоряет бассейн
Зоэ ждет прибой
Зоэ аккуратно сводит руки
Зоэ без привычного пучка
- Бельгийка Зоэ Брюне выиграла соревнование «Мисс мундиаль», проводившееся в Германии.
- Всего в состязании принимали участие 32 девушки – по одной от каждой страны участницы ЧМ.
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