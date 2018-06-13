Хави – об отставке Лопетеги: «Федерация и Рубиалес поступили правильно»

Чемпион мира-2010 Хави поддержал решение президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса уволить Хулена Лопетеги за сутки до старта ЧМ-2018.

«Решение по Лопетеги может показаться несвоевременным, неожиданным и поспешным. Оно стало неожиданностью для всех, но Рубиалес отреагировал весьма грамотно. Он думал о Федерации, которая всегда должна стоять выше отдельных людей.

Я не хочу комментировать поведение «Реала». Но я, как бывший футболист, считаю, что Федерация поступила правильно.

Йерро хорошо подготовлен для работы в национальной команде. Он очень помог нам в 2010 году, когда мы проиграли первый матч Швейцарии», – цитирует Хави Marca.

12 июня «Реал» объявил, что Хулен Лопетеги перейдет на работу в мадридский клуб после ЧМ-2018.

13 июня Рубиалес отправил Лопетеги в отставку, а уже 15 июня испанцев ждет первый матч против Португалии.

На место Лопетеги был назначен Фернандо Йерро.

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