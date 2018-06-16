«Общий газ, а мечты сбываются только у вас». Госкомпании купили билеты на 2,55 млн евро – как так?

Жителей России ЧМ-2018 заденет по касательной. Большинству не по карману даже билеты бюджетных четвертой и третьей категории стоимостью от трех до 13 тысяч рублей, часть из которых ушла через интернет-лотереи. Ничего удивительного для страны, в которой, по подсчетам Института социального анализа и прогнозирования, за чертой бедности живет порядка 36 млн человек. То есть, почти вдвое больше официального показателя Росстата.

Пока какой-то пацан в условном Нижневартовске рыдает от бессилия, далекие от футбола люди забронировали места в вип-ложах в том числе за счет его отца и других налогоплательщиков. 13 российских госкомпаний приобрели билеты на матчи чемпионата мира на сумму 204,4 млн рублей (2,55 млн евро). Разумеется, топ-менеджеры не согласились на нищебродские сидения, на которые нужно подстилать газетку. Компании выкупили элитный пакет «Большая тройка 07» у агентства Match Hospitality, реализующего с благословения ФИФА элитные пакеты гостеприимства. Продажа оформлена по закону и официально – это отражено на сайте госзакупок.

Почти половину от указанной суммы – 93,4 миллиона рублей – потратил на билеты банк ВТБ, на 60,9% принадлежащий государству. Его сотрудники посетят 19 матчей в Москве и Питере и не будут себе ни в чем отказывать. В пакет включена парковка на стадионе, аренда ложи, ресторанное обслуживание, бар и сувениры. «Билеты на ЧМ-2018 приобретены для представительских нужд – организации мероприятий с ключевыми клиентами и партнерами», – цитирует РБК пресс-службу ВТБ. Самым востребованным у госкомпаний стал матч Франция – Дания, который пройдет в «Лужниках» 26 июня – на него купили 81 билет.

Схожую риторику используют «Сбербанк», «Зарубежгеология», «Зарубежнефть» и другие госкомпании – вип-билеты это не роскошь, а важная составляющая бизнеса. Хочется верить, что, к примеру, представители «Мордовской ипотечной корпорации» приобрели 51 билет на матч Иран – Португалия действительно для сделок, а не любования Роналду. Версия о продвижении бренда и в самом деле состоятельна, но неужели обязательно для этого арендовать «Царскую ложу» в «Лужниках»? Неформальное общение можно организовать дешевле и не отвлекаться на футбол.

Самый примечательный фигурант государственных билетных закупок – МИД России, который потратил на сотрудников 1,3 миллиона рублей. Суровые будни дипломатов нелегки, работа очень нервная – футбол не санаторий, но тоже подойдет. «Билеты выделены для представительских нужд государственного управления по обслуживанию дипломатического корпуса и гольф-клуба «Москоу кантри», – говорится в заявленных целях и задачах МИД на сайте госзакупок.

«Москоу кантри» – любимое место отдыха русских дипломатов, если они не загорают на Гоа. Подмосковную пятизвездочную резиденцию окружают идеальные газоны, березовые рощи, чистейшие озера, бревенчатые домики, профессиональное поле для гольфа и рестораны. Аренда одного коттеджа стоит от 15 до 25 тысяч евро в месяц. Три года назад сюда выписали тренера из кипрского гольф-клуба «Элеа», который работал со сборными Англии, Германии, Уэльса, Кипра и России. В общем, чувствуется усталость элиты от гольфа – пора переключиться на спорт №1.

Можно не сомневаться, что на празднике жизни будет полно сотрудников «Газпрома», но им ничего покупать не нужно – билеты компания получила как коммерческий партнер ФИФА. Все как в песне Семена Слепакова: «Ведь все-таки, это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас».

В России государство и госкомпании контролируют 70% экономики – еще несколько лет назад Федеральная антимонопольная служба признала государство главным врагом конкуренции. За последние 15 лет вклад госкомпаний в ВВП вырос в два раза – неудивительно, что менеджеры относятся к нему, как к собственности. Поэтому сегодня спокойно воспринимается распил средств при строительстве стадиона на Крестовском (вообще, виновные будут наказаны?) и циничный дерибан земли под построенными домами в Одинцово бывшими чиновниками. Футбол за чужой счет на этом фоне – мелочь.

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018, Кубок мираImago

Покупатели из России приобрели у Match Hospitality 38 104 вип-пакета – это в два раза больше, чем другие наиболее активные потребители высшей ценовой категории из Аргентины и Мексики. Политика конфиденциальности не позволяет отследить людей и организации, которые купили билеты не за государственный счет. Никому из них не пришло на ум заняться благотворительностью, как известному комментатору, но эти мажоры хотя бы не использовали административный ресурс.

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