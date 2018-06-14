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Суарес (Уругвай), Салах (Египет), Аль-Сахлави. Чьи удары затащит Акинфеев в группе A на ЧМ-2018

Суарес, Салах, Аль-Сахлави. Чьи удары затащит Акинфеев в группе
Артем БуторинИлья ЯшининТимофей ЗагорскийДанил Тармасинов

1 час назад

Игорь, готовься: бить будут много.

Уругвай

Топ

Эдинсон Кавани не боится перечить Неймару, может убить взглядом и похож на Тарзана, но самый попсовый персонаж в сборной Уругвая все равно Луис Суарес. Он давно не кусает людей, но никак не перестанет издеваться над вратарями: третий сезон подряд вампиреныш забивает не меньше 25 голов в чемпионате Испании. На ЧМ блистает обычно именно Суарес, а не Кавани. В восьми играх Луис загонял мяч в сетку пять раз, Эдинсон – всего два за 10 матчей. Для болельщиков смуглый парниша тоже главный идол: эпичнейший вынос мяча из ворот руками в 2010-м не забудут никогда.

Луис Суарес

Луис СуаресSID

Фрешмен

Весной 2017-го Родриго Бентанкур едва не совершил ошибку всей жизни – юношу чуть не завербовал «Зенит». Питерцы манили воспитанника «Бока Хуниорс» стабильной игровой практикой, но уругваец выбрал «Ювентус» и не пожалел: в сезоне-2017/18 Массимилиано Аллегри выпустил его на поле 26 раз. С национальной сборной у Родриго совсем короткие отношения, 20-летний полузащитник успел засветиться только в двух официальных матчах. Но на ЧМ он обязательно получит шанс – глупо держать на скамейке энергичного и талантливого перца, который на уровне смотрелся в играх ЛЧ против «Реала» и «Барселоны».

Родриго Бетанкур

Родриго БетанкурGetty Images

Коуч

Чтобы понимать всю масштабность фигуры главного тренера сборной Уругвая, достаточно знать один факт: Оскар Табарес – мировой рекордсмен по матчам во главе национальной команды. Коуч трудится в сборной с 2006 года и поедет на чемпионат мира вопреки проблемам со здоровьем: 71-летний специалист страдает от синдрома Гийена-Барре, который поражает нервную систему и вызывает острые боли в разных частях тела. Табарес знает и чувствует команду, а футболисты относятся к нему как к отцу. «Тренер создал в команде микс из опытных игроков и таких новичков как я», – поясняет 22-летний Наитан Нандес из «Боки». В раздевалке у Табареса и команды точно нет разногласий.

Состав

Уругвай

Повод для оптимизма

Муслере, Годину, Кавани и Суаресу перевалило за 30. Это значит, что чемпионат в России – возможно, последний шанс добиться чего-то серьезного в футболке национальной команды. В группе проблем возникнуть не должно, но уругвайцы на всякий случай немного волнуются. «Все сборные, которые представляют страну-хозяйку крупного футбольного турнира, при поддержке болельщиков показывают результаты лучше, чем обычно. Так что со сборной России будет играть сложнее», – ассистент Табареса Сельсо Отеро осторожен в прогнозах. Настоящий экзамен случится в 1/8 финала: там, вероятнее всего, Уругвай будут поджидать Испания или Португалия.

Прогноз букмекеров: первое место с кэфом 1,592 (сделать ставку тут)

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Египет

Топ

Салах – надежда не только Египта и Африки, но и всего турнира. Он приедет в Россию в качестве третьего по силе монстра планеты (прости, Неймар, ты пропустил очень много). Мо стал лучшим бомбардиром АПЛ, лучшим игроком лиги, лучшим парнем в «Ливерпуле», а еще побил парочку рекордов результативности. Мо протащил «Ливерпуль» в Лигу чемпионов, не растрепав ни одной кудряшки. А еще он душка: извиняется перед соперниками за слишком крутую игру и на свои деньги строит водопровод и канализацию в родной деревне. Салах прекрасен и на поле, и в телике, и в жизни.

Мохамед Салах

Мохамед СалахGetty Images

Фрешмен

Из-за спины Салаха может выскочить другая звездочка страны – Рамадан Собхи. Парню всего 20, а он уже уверенно разбирается в АПЛ: 37 матчей за два сезона в Англии за «Сток». «Гончары» в этом сезоне небрежно обделались и провалились в Чемпионшип, так что было нелепо ждать, что юнец из Африки встряхнет заплесневелую команду. Зато у Рамадана высокая скорость и классный дриблинг – хороший комплект для флангового полузащитника. «Я послал сообщение Моуринью и попросил его последить за Рамаданом в «Стоке», Это блестящий игрок, и впоследствии он может выступать за «МЮ», – дал характеристику взрастивший египтянина в «Аль-Ахли» Мартин Йол.

Коуч

Ламповый дедуля Эктор Купер зажигал, когда Собхи еще выбирал, в какую ноздрю засунуть Lego, а Салах только осваивался в школе. В 2000-м и 2001-м «Валенсия» Купера рубилась в финалах Лиги чемпионов, но вместо славы и девочек Эктор получил сборную Грузии, «Арис» и «Ордуспор». В 2015-м про седого пенсионера внезапно вспомнили в Египте – ставка сработала. В Африке Купер довел команду до финала КАН и предсказуемо проиграл: к нему приклеилось клеймо неудачника за восемь проигранных финалов. 62-летний уругваец заколачивает 1,5 млн евро в год – на миллион меньше Черчесова.

Состав

Египет

Повод для оптимизма

Матч в Россией – главный для Египта. Команда Черчесова будет основным конкурентом парней Купера: Саудовская Аравия вряд ли удивит даже Кутепова, а Уругвай выглядит неоспоримым фаворитом. Очка с хозяевами решит судьбу второй путевки в плей-офф. За Россию сыграют домашние трибуны, а еще не так плохи Смолов, Миранчук и Головин. У Египта только Салах, но он стоит дороже всего ростера хозяев. Учитывая, что в первом раунде плей-офф вырисовываются испанцы и португальцы, то 1/8 финала выглядит потолком, о который испачкает кудряшки Мо.

Прогноз букмекеров: третье место с кэфом 2,34 (сделать ставку тут)

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Группа А

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Саудовская Аравия

Топ

Мохаммед Аль-Сахлави. Ему 31 год, он играет на родине, за карьеру забил под 150 голов. Дебютировал за сборную в 2015-м. Наравне с Ахмедом Халилом из ОАЭ поделил первое место в таблице бомбардиров отбора – 16 мячей. Поэтому – сейчас чтобы понять уровень – в марте он на три недели рванул в «МЮ» на тренировки с основой. Стоит также дополнить, что цифра 16 в графе голы – там почти половина в ворота Восточного Тимора.

Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)

Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)Getty Images

Фрешмен

Фахад Аль-Муваллад. Средний возраст в Саудовской Аравии (и в сборной, и в принципе в стране) – 29 лет. Очень неясно, как молодое государство и старая банда бородатых миллионеров связаны друг с другом, но самому сопливому игроку здесь 23 года. Он прекрасно провел отбор, а зимой отправился в «Леванте» и даже побегал 11 минут в Ла Лиге. Важно четко осознавать стратегию саудовского футбола: прогреметь на весь мир псевдоарендами в Испанию, чтобы лишить футболистов игры на полгода.

Коуч

Здесь тоже абсурд. Творца голландского серебра-2010 Берта ван Марвейка, прошедшего с саудовцами почти весь турнирный цикл, уволили. «Я бы хотел отправиться на турнир, но никому не позволю указывать, как мне работать. Как оказалось, у успеха много отцов. После выхода на ЧМ много людей начали говорить о сборной и связывать себя с ней. Кроме того, руководители уволили нескольких членов моего тренерского штаба. Для меня это недопустимо», – сказал тренер и ушел (в Австралии Ван Марвейк платит штабу из своего кармана). Через месяц Берта заменил аргентинец Эдгардо Боуса. Он проиграл в двух товарняках и поругался с лидерами, поэтому его на всякий случай тоже уволили. В Россию аравийцы едут с Хуаном Антонио Пицци, который не вывел Чили на этот же чемпионат, но так сильно хотел на него попасть, что сделает это с другой командой.

Состав

Саудовская Аравия

Повод для оптимизма

При новом тренере саудовцы хлопнули в товарищеских матчах греков и алжирцев, забили Германии и Италии, оба раза уступив 1:2. На дебютном ЧМ-1994 они вышли в 1/8 финала, когда от них ничего не ждали в группе с Голландией, Бельгией и Марокко. Что мешает сейчас?

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Россия

Топ

Федора Смолова с 2016 года спрашивают, когда он свалит в Европу. Он развился из избалованного мальчика, который не знал, как намазывать масло на хлеб, в футбольного монстра и единственного человека, за которого не стыдно всей русской Премьер-лиге. Вероятно, он уедет как раз после домашнего чемпионата мира, но на нем еще надо выступить так, чтобы не было стыдно всей стране.

Федор Смолов

Федор СмоловGetty Images

Фрешмен

Александра Головина хвалят свои (Гончаренко сравнил с Погба), чужие (Венгер назвал его с Дзагой лучшими в России), друзья (Витиньо хочет Голо в сборную Бразилии) и враги (Тарасов сказал, что Саня не затеряется в Европе). 21-летний креатор накопил опыт на Евро-2016, окреп и растет с каждым годом. ЦСКА требует за него от 14 до 20 миллионов, а в сборной он из тех, от кого ждут фантазерских передач в трудные минуты.

Александр Головин

Александр ГоловинGetty Images

Коуч

Станислав Черчесов – единственный спец в истории новой России, который мечтал о работе в сборной. После двух лет со Стасом кажется, что лучше бы не начинал – вялая и безжизненная игра, никакого результата и история с лучшим опорником страны Денисовым тянут его и остальную команду на дно. Должность абсолютно расстрельная: за провал первым спросят с Черчесова, при успехе вознесут игроков. С мечтами так всегда – тренер наверняка не так представлял себе эту работу.

Станислав Черчесов

Станислав ЧерчесовGetty Images

Состав

Россия

Повод для оптимизма

У России безумно слабая сборная – виноваты и лимит на легионеров, и старение прошлого поколения, и ужасная подготовка, и слабый тренер, и травмы, и еще пара миллионов факторов. Будет чудом, если команда выйдет из группы и хлопнет хоть кого-нибудь, даже саудитов. Нужно иррационально верить в тактический гений Черчесова, вернувшуюся скорость Игнашевича и голевое турбочутье Смолова.

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Тексты про другие группы ЧМ-2018:

Иско, Азмун и Бенатиа. Кого будет наказывать Роналду в группе B

Эриксен, Фарфан и отряд Ван Марвейка. Кого будет крушить Гризманн в группе С

Сигурдссон, Модрич и Оби Микел. Кто насмешит Месси в группе D

Навас, Милинкович-Савич и 23 швейцарца. Кого будет крушить Коутиньо в группе E

Сон, Чичарито и Форсберг. Кого будет съедать Кроос в группе F

Де Брёйне, Хазри, Перес. Кого размажет Кейн в группе G

Кагава, Мане и Хамес. Кого будет крушить Левандовский в группе H

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