Суарес (Уругвай), Салах (Египет), Аль-Сахлави. Чьи удары затащит Акинфеев в группе A на ЧМ-2018

Уругвай

Топ

Эдинсон Кавани не боится перечить Неймару, может убить взглядом и похож на Тарзана, но самый попсовый персонаж в сборной Уругвая все равно Луис Суарес. Он давно не кусает людей, но никак не перестанет издеваться над вратарями: третий сезон подряд вампиреныш забивает не меньше 25 голов в чемпионате Испании. На ЧМ блистает обычно именно Суарес, а не Кавани. В восьми играх Луис загонял мяч в сетку пять раз, Эдинсон – всего два за 10 матчей. Для болельщиков смуглый парниша тоже главный идол: эпичнейший вынос мяча из ворот руками в 2010-м не забудут никогда.

Луис СуаресSID

Фрешмен

Весной 2017-го Родриго Бентанкур едва не совершил ошибку всей жизни – юношу чуть не завербовал «Зенит». Питерцы манили воспитанника «Бока Хуниорс» стабильной игровой практикой, но уругваец выбрал «Ювентус» и не пожалел: в сезоне-2017/18 Массимилиано Аллегри выпустил его на поле 26 раз. С национальной сборной у Родриго совсем короткие отношения, 20-летний полузащитник успел засветиться только в двух официальных матчах. Но на ЧМ он обязательно получит шанс – глупо держать на скамейке энергичного и талантливого перца, который на уровне смотрелся в играх ЛЧ против «Реала» и «Барселоны».

Родриго БетанкурGetty Images

Коуч

Чтобы понимать всю масштабность фигуры главного тренера сборной Уругвая, достаточно знать один факт: Оскар Табарес – мировой рекордсмен по матчам во главе национальной команды. Коуч трудится в сборной с 2006 года и поедет на чемпионат мира вопреки проблемам со здоровьем: 71-летний специалист страдает от синдрома Гийена-Барре, который поражает нервную систему и вызывает острые боли в разных частях тела. Табарес знает и чувствует команду, а футболисты относятся к нему как к отцу. «Тренер создал в команде микс из опытных игроков и таких новичков как я», – поясняет 22-летний Наитан Нандес из «Боки». В раздевалке у Табареса и команды точно нет разногласий.

Состав

Повод для оптимизма

Муслере, Годину, Кавани и Суаресу перевалило за 30. Это значит, что чемпионат в России – возможно, последний шанс добиться чего-то серьезного в футболке национальной команды. В группе проблем возникнуть не должно, но уругвайцы на всякий случай немного волнуются. «Все сборные, которые представляют страну-хозяйку крупного футбольного турнира, при поддержке болельщиков показывают результаты лучше, чем обычно. Так что со сборной России будет играть сложнее», – ассистент Табареса Сельсо Отеро осторожен в прогнозах. Настоящий экзамен случится в 1/8 финала: там, вероятнее всего, Уругвай будут поджидать Испания или Португалия.

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Египет

Топ

Салах – надежда не только Египта и Африки, но и всего турнира. Он приедет в Россию в качестве третьего по силе монстра планеты (прости, Неймар, ты пропустил очень много). Мо стал лучшим бомбардиром АПЛ, лучшим игроком лиги, лучшим парнем в «Ливерпуле», а еще побил парочку рекордов результативности. Мо протащил «Ливерпуль» в Лигу чемпионов, не растрепав ни одной кудряшки. А еще он душка: извиняется перед соперниками за слишком крутую игру и на свои деньги строит водопровод и канализацию в родной деревне. Салах прекрасен и на поле, и в телике, и в жизни.

Мохамед СалахGetty Images

Фрешмен

Из-за спины Салаха может выскочить другая звездочка страны – Рамадан Собхи. Парню всего 20, а он уже уверенно разбирается в АПЛ: 37 матчей за два сезона в Англии за «Сток». «Гончары» в этом сезоне небрежно обделались и провалились в Чемпионшип, так что было нелепо ждать, что юнец из Африки встряхнет заплесневелую команду. Зато у Рамадана высокая скорость и классный дриблинг – хороший комплект для флангового полузащитника. «Я послал сообщение Моуринью и попросил его последить за Рамаданом в «Стоке», Это блестящий игрок, и впоследствии он может выступать за «МЮ», – дал характеристику взрастивший египтянина в «Аль-Ахли» Мартин Йол.

Коуч

Ламповый дедуля Эктор Купер зажигал, когда Собхи еще выбирал, в какую ноздрю засунуть Lego, а Салах только осваивался в школе. В 2000-м и 2001-м «Валенсия» Купера рубилась в финалах Лиги чемпионов, но вместо славы и девочек Эктор получил сборную Грузии, «Арис» и «Ордуспор». В 2015-м про седого пенсионера внезапно вспомнили в Египте – ставка сработала. В Африке Купер довел команду до финала КАН и предсказуемо проиграл: к нему приклеилось клеймо неудачника за восемь проигранных финалов. 62-летний уругваец заколачивает 1,5 млн евро в год – на миллион меньше Черчесова.

Состав

Повод для оптимизма

Матч в Россией – главный для Египта. Команда Черчесова будет основным конкурентом парней Купера: Саудовская Аравия вряд ли удивит даже Кутепова, а Уругвай выглядит неоспоримым фаворитом. Очка с хозяевами решит судьбу второй путевки в плей-офф. За Россию сыграют домашние трибуны, а еще не так плохи Смолов, Миранчук и Головин. У Египта только Салах, но он стоит дороже всего ростера хозяев. Учитывая, что в первом раунде плей-офф вырисовываются испанцы и португальцы, то 1/8 финала выглядит потолком, о который испачкает кудряшки Мо.

Прогноз букмекеров: третье место с кэфом 2,34 (сделать ставку тут)

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Все матчи группы A

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Саудовская Аравия

Топ

Мохаммед Аль-Сахлави. Ему 31 год, он играет на родине, за карьеру забил под 150 голов. Дебютировал за сборную в 2015-м. Наравне с Ахмедом Халилом из ОАЭ поделил первое место в таблице бомбардиров отбора – 16 мячей. Поэтому – сейчас чтобы понять уровень – в марте он на три недели рванул в «МЮ» на тренировки с основой. Стоит также дополнить, что цифра 16 в графе голы – там почти половина в ворота Восточного Тимора.

Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)Getty Images

Фрешмен

Фахад Аль-Муваллад. Средний возраст в Саудовской Аравии (и в сборной, и в принципе в стране) – 29 лет. Очень неясно, как молодое государство и старая банда бородатых миллионеров связаны друг с другом, но самому сопливому игроку здесь 23 года. Он прекрасно провел отбор, а зимой отправился в «Леванте» и даже побегал 11 минут в Ла Лиге. Важно четко осознавать стратегию саудовского футбола: прогреметь на весь мир псевдоарендами в Испанию, чтобы лишить футболистов игры на полгода.

Коуч

Здесь тоже абсурд. Творца голландского серебра-2010 Берта ван Марвейка, прошедшего с саудовцами почти весь турнирный цикл, уволили. «Я бы хотел отправиться на турнир, но никому не позволю указывать, как мне работать. Как оказалось, у успеха много отцов. После выхода на ЧМ много людей начали говорить о сборной и связывать себя с ней. Кроме того, руководители уволили нескольких членов моего тренерского штаба. Для меня это недопустимо», – сказал тренер и ушел (в Австралии Ван Марвейк платит штабу из своего кармана). Через месяц Берта заменил аргентинец Эдгардо Боуса. Он проиграл в двух товарняках и поругался с лидерами, поэтому его на всякий случай тоже уволили. В Россию аравийцы едут с Хуаном Антонио Пицци, который не вывел Чили на этот же чемпионат, но так сильно хотел на него попасть, что сделает это с другой командой.

Состав

Повод для оптимизма

При новом тренере саудовцы хлопнули в товарищеских матчах греков и алжирцев, забили Германии и Италии, оба раза уступив 1:2. На дебютном ЧМ-1994 они вышли в 1/8 финала, когда от них ничего не ждали в группе с Голландией, Бельгией и Марокко. Что мешает сейчас?

Прогноз букмекеров: четвертое место с кэфом 1,37 (сделать ставку тут)

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Россия

Топ

Федора Смолова с 2016 года спрашивают, когда он свалит в Европу. Он развился из избалованного мальчика, который не знал, как намазывать масло на хлеб, в футбольного монстра и единственного человека, за которого не стыдно всей русской Премьер-лиге. Вероятно, он уедет как раз после домашнего чемпионата мира, но на нем еще надо выступить так, чтобы не было стыдно всей стране.

Федор СмоловGetty Images

Фрешмен

Александра Головина хвалят свои (Гончаренко сравнил с Погба), чужие (Венгер назвал его с Дзагой лучшими в России), друзья (Витиньо хочет Голо в сборную Бразилии) и враги (Тарасов сказал, что Саня не затеряется в Европе). 21-летний креатор накопил опыт на Евро-2016, окреп и растет с каждым годом. ЦСКА требует за него от 14 до 20 миллионов, а в сборной он из тех, от кого ждут фантазерских передач в трудные минуты.

Александр ГоловинGetty Images

Коуч

Станислав Черчесов – единственный спец в истории новой России, который мечтал о работе в сборной. После двух лет со Стасом кажется, что лучше бы не начинал – вялая и безжизненная игра, никакого результата и история с лучшим опорником страны Денисовым тянут его и остальную команду на дно. Должность абсолютно расстрельная: за провал первым спросят с Черчесова, при успехе вознесут игроков. С мечтами так всегда – тренер наверняка не так представлял себе эту работу.

Станислав ЧерчесовGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

У России безумно слабая сборная – виноваты и лимит на легионеров, и старение прошлого поколения, и ужасная подготовка, и слабый тренер, и травмы, и еще пара миллионов факторов. Будет чудом, если команда выйдет из группы и хлопнет хоть кого-нибудь, даже саудитов. Нужно иррационально верить в тактический гений Черчесова, вернувшуюся скорость Игнашевича и голевое турбочутье Смолова.

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Тексты про другие группы ЧМ-2018:

Иско, Азмун и Бенатиа. Кого будет наказывать Роналду в группе B

Эриксен, Фарфан и отряд Ван Марвейка. Кого будет крушить Гризманн в группе С

Сигурдссон, Модрич и Оби Микел. Кто насмешит Месси в группе D

Навас, Милинкович-Савич и 23 швейцарца. Кого будет крушить Коутиньо в группе E

Сон, Чичарито и Форсберг. Кого будет съедать Кроос в группе F

Де Брёйне, Хазри, Перес. Кого размажет Кейн в группе G

Кагава, Мане и Хамес. Кого будет крушить Левандовский в группе H