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Футболисты сборной Англии отказались пробовать каравай, подаренный по прибытии в Россию
Боятся диверсии.
13 июня сборная Англии прибыла на базу в Зеленогорске. Администрация устроила гостям прием в традиционном русском духе.
Главному тренеру Гарету Саутгейту и капитану Харри Кейну подарили самовар и каравай. Англичане приняли подарок, но так и не попробовали угощение, передает «Фонтанка».
Весной появились сообщения, что футболисты сборной Англии привезут в Россию продукты из опасения отравления, команду будут сопровождать собственные повара.
- 9 июня в Москве хлебом и солью встретили сборную Португалии. Чемпионы Европы, включая Криштиану Роналду, угощение попробовали.
- Англия начнет выступление на ЧМ-2018 матчем с Тунисом 18 июня. Доведут ли собственные повара англичан до финала?
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