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Футболисты сборной Англии отказались пробовать каравай, подаренный по прибытии в Россию

Футболисты сборной Англии отказались пробовать каравай, подаренный по прибытии в Россию
Eurosport

1 час назад

Боятся диверсии.

13 июня сборная Англии прибыла на базу в Зеленогорске. Администрация устроила гостям прием в традиционном русском духе.

Главному тренеру Гарету Саутгейту и капитану Харри Кейну подарили самовар и каравай. Англичане приняли подарок, но так и не попробовали угощение, передает «Фонтанка».

Весной появились сообщения, что футболисты сборной Англии привезут в Россию продукты из опасения отравления, команду будут сопровождать собственные повара.

  • 9 июня в Москве хлебом и солью встретили сборную Португалии. Чемпионы Европы, включая Криштиану Роналду, угощение попробовали.
  • Англия начнет выступление на ЧМ-2018 матчем с Тунисом 18 июня. Доведут ли собственные повара англичан до финала?

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