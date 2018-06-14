Гениальный сербский стилист заделал клиентам портреты Лионеля Месси и Криштиану Роналду на затылках
Хвала Марио Хвале.
Сербский стилист Марио Хвала, чьи стрижки похожи на произведения искусства, вышел на новый космический уровень.
В честь старта ЧМ-2018 он заделал клиентам портреты Лионеля Месси и Криштиану Роналду на затылках за каких-то 150 евро. Портрет Лео стал достоянием интернета: получился шедевр.
«Работа занимает от пяти до семи часов. Когда я сделал портрет Криштиану Роналду, то получил множество положительных отзывов. Люди были изумлены», – признался Хвала AFP.
Ранее Хвала баловался политиками.
- 16 июня Аргентина начнет ЧМ-2018 матчем с Исландией на «Открытие Арене». Пора действовать.
- На следующий день Сербия встретится с Коста-Рикой в Самаре.
(Фото: инстаграм Марио Хвалы)
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