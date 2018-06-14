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Гениальный сербский стилист заделал клиентам портреты Лионеля Месси и Криштиану Роналду на затылках

Гениальный сербский стилист заделал клиентам портреты Месси и Роналду на затылках
Eurosport

1 час назад

Хвала Марио Хвале.

Сербский стилист Марио Хвала, чьи стрижки похожи на произведения искусства, вышел на новый космический уровень.

В честь старта ЧМ-2018 он заделал клиентам портреты Лионеля Месси и Криштиану Роналду на затылках за каких-то 150 евро. Портрет Лео стал достоянием интернета: получился шедевр.

«Работа занимает от пяти до семи часов. Когда я сделал портрет Криштиану Роналду, то получил множество положительных отзывов. Люди были изумлены», – признался Хвала AFP.

Ранее Хвала баловался политиками.

  • 16 июня Аргентина начнет ЧМ-2018 матчем с Исландией на «Открытие Арене». Пора действовать.
  • На следующий день Сербия встретится с Коста-Рикой в Самаре.

(Фото: инстаграм Марио Хвалы)

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