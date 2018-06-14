Россия – Саудовская Аравия: перед матчем открытия ЧМ-2018. Группа А, стадион «Лужники»

Настал тот момент, который до сих пор казался чем-то фантастическим и нереальным – начался чемпионат мира в России. Уже сегодня команда Станислава Черчесова проведет исторический матч в ранге хозяина турнира. Переполненные «Лужники» и сердца болельщиков, все еще верящих в чудо.

Церемония открытия, на которой выступят Робби Уильямс и Аида Гарифуллина, начнется на арене в 17:30 (мск) – дальше на целый месяц головы мужчин захватит футбик.

Посмотрят матч с трибун

Турнир только начался, а игроки тренируются очень аккуратно – травмированных и дисквалифицированных, конечно же, нет. Все здоровы, все готовы рвать и ломать друг друга.

Форма

Обе команды подходят к турниру в ужасающей форме. Россия провела перед турниром два товарищеских матча и оба раза прибила болельщиков. Сначала команда Черчесова уныло слила Австрии (0:1) и не нанесла ни одного удара в створ, потом Самедов разок попал в раму Турции – это хватило для скучной ничьей (1:1).

В атаке было очень грустно, в обороне – ненадежно. Коуч списал все на усиленные нагрузки, но ему никто не поверил. Сборная России смотрелась слабо – примерно на 70-е место в рейтинге ФИФА.

Саудовская Аравия перед поездкой в Россию зацепила три товарняка и все слила: Италии (1:2), Перу (0:3) и Германии (1:2). Русские фанаты все равно уверены – раскатывать саудитов необходимо любой ценой.

Алессандро Шёпф (Австрия), Марио Фернандес, Александр Самедов (Россия)Imago

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Вы переживаете, а нам переживать не надо, мы делаем свою работу. Мы выходим на определенный уровень. Против турок в контрольном матче проблески уже были. Сейчас мы стали на порядок свежее. А Сергей Игнашевич, такое чувство, всегда был с нами. Это реальная боевая единица, которая объединяет команду. Мы рады, что он с нами». (Р-Спорт)

Хуан Антонио Пицци, главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Самый сложный для нас соперник – Россия. Мы сейчас сосредоточены на первом матче, на первом сопернике. Мы не думаем ни о какой другой сборной, кроме России. Это будет самый непростой для нас противник на групповом этапе».

Лицом к лицу

Этот матч – самый низкорейтинговый в истории ЧМ. Россия занимает 70-е место в рейтинге ФИФА, Саудовская Аравия – 67-е.

Россия и Саудовская Аравия встречались всего один раз – в пыльном 93-м. Тогда азиатская команда разнесла соперника со счетом 4:2.

В составе команды Черчесова 2 футболиста не из РФПЛ – Черышев из «Вильярреала» и Габулов из «Брюгге». У Саудовской Аравии 3 легионера – из «Леганеса», «Леванте» и «Вильярреала».

Саудовская Аравия 4 раза играла на ЧМ, одержала 2 победы и однажды даже играла в 1/8 финала (ЧМ-1994).

Россия участвовала на ЧМ 3 раза и тоже одержала 2 победы. Правда, ни разу не выходила из группы.

Александр СамедовEurosport

Люди в черном

Встречу обслужит аргентинский рефери Нестор Питана. В 2014-м 42-летний арбитр работал на матче ЧМ между Россией и Южной Кореей. Тогда Игорь Акинфеев пропустил курьезный гол, а команда потеряла важные очки – 1:1.

В послужном списке Питаны имеются полуфиналы Олимпиады-2016 (Германия – Нигерия) и Кубка Конфедераций-2017 (Германия – Мексика).

В центре внимания

Покажет класс

Сборной России точно нет смысла играть с азиатами от обороны. Черчесов поставит на атаку, значит будут играть на Смолова. Федор будет думать о стране, а еще о грядущем трансфере в Европу: чем больше он отгрузит саудитам, тем мощнее будет имя его будущей команды.

Федор Смолов и Александр Самедов, сборная РоссииFrom Official Website

Обделается

Забить сборной России – очень простая задача, особенно, когда там нет Джикии и Васина. Но вряд ли саудиты настолько искушенные парни, чтобы обогнать Игнашевича. Аль-Сахлави понесет миссию по забитым мячам, но уйдет сухим.

Котировки букмекеров

Спецы верят в Черчесова, хотя бы на один матч. Россия – безоговорочный фаворит матча открытия, но, если тебе приснился позор, можно неплохо озолотиться на провале команды.

Победа России: 1,464

Ничья: 4,34

Победа Саудовской Аравии: 8,8

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