Чемпионат мира еще не стартовал, но фанаты уже устроили грандиозное веселье в центре Москвы
Просто праздник.
На чемпионат мира в Россию продолжают съезжаться футбольные болельщики со всего мира. В Москве многие пешеходные улицы парализовали массовые гуляния фанатов разных стран.
Фанаты Аргентины, Египта, Саудовской Аравии, Перу, Ирана, Австралии и многих других стран начали веселье еще днем на Манежной и Театральной площади, а вечером волна праздника целиком захватила пешеходные улочки центра столицы.
- ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
- Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
- Финал пройдет в Москве 15 июля.
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