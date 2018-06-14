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Чемпионат мира еще не стартовал, но фанаты уже устроили грандиозное веселье в центре Москвы

Чемпионат мира еще не стартовал, но фанаты уже устроили грандиозное веселье в центре Москвы
Eurosport

1 час назад

Просто праздник.

На чемпионат мира в Россию продолжают съезжаться футбольные болельщики со всего мира. В Москве многие пешеходные улицы парализовали массовые гуляния фанатов разных стран.

Фанаты Аргентины, Египта, Саудовской Аравии, Перу, Ирана, Австралии и многих других стран начали веселье еще днем на Манежной и Театральной площади, а вечером волна праздника целиком захватила пешеходные улочки центра столицы.

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
  • Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
  • Финал пройдет в Москве 15 июля.

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