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«Креативность объединяет мир». Ядерная световая инсталляция на фасаде Большого с Погба и Месси

«Креативность объединяет мир». Ядерная световая инсталляция на фасаде Большого с Погба и Месси
Eurosport

1 час назад

adidas умеет в красоту.

adidas в рамках рекламной компании запустила на фасаде Большого театра в Москве световую инсталляцию. На фасаде главной театральной площадки страны появились лица полузащитника сборной Франции Поля Погба и аргентинского нападающего Лионеля Месси.

На колоннаде здания разместили надпись: «Креативность объединяет мир».

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
  • Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
  • Финал пройдет в Москве 15 июля.

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