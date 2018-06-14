«Креативность объединяет мир». Ядерная световая инсталляция на фасаде Большого с Погба и Месси
adidas умеет в красоту.
adidas в рамках рекламной компании запустила на фасаде Большого театра в Москве световую инсталляцию. На фасаде главной театральной площадки страны появились лица полузащитника сборной Франции Поля Погба и аргентинского нападающего Лионеля Месси.
На колоннаде здания разместили надпись: «Креативность объединяет мир».
- ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
- Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
- Финал пройдет в Москве 15 июля.
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