Instagram

«Во всех камерах зафигачили евроремонт». Навальный рассказал, как подготовили тюрьмы к ЧМ-2018

«Во всех камерах зафигачили евроремонт». Навальный рассказал, как подготовили тюрьмы к ЧМ-2018
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Ты уже хочешь в заключение.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, вышедший на свободу после 30-дневного ареста, рассказал об изменениях в спецприемниках накануне чемпионата мира.

«Расскажу, как подготовили спецприемник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно. Видимо, власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов, и не хотят ударить в грязь лицом.

Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. Даже официант есть – курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, я специально записал:

Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой.

Суп: харчо или борщ с пампушкой.

Основное блюдо: плов или шашлык. Причем можно шашлык из свинины, но для тех, кто кошер/халяль, есть вариант из баранины.

Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней.

Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!

Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажерок из числа студенток МГЛУ им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме – нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума – в камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит, дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды.

Предвосхищая ваши комментарии на тему «хочу под арест», хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После чемпионата мира золотая карета превратится в тыкву», – написал Навальный в инстаграме.

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
  • Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
  • Финал пройдет в Москве 15 июля.

Лучшие спортивные видео на нашем канале на YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Россия не вынесет Саудовскую Аравию. Лучшие ставки первого дня ЧМ

01:12
Популярные видео
XI. Златан, Сане, Бензема и еще 8 парней, которые пролетели мимо ЧМ-2018
7 503 просмотров19 ч
Громадная толпа пришла к Белому дому поглазеть на чемпионский состав «Вашингтона». Овечкин в экстазе
8 475 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться