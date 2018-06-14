«Во всех камерах зафигачили евроремонт». Навальный рассказал, как подготовили тюрьмы к ЧМ-2018

Оппозиционный политик Алексей Навальный, вышедший на свободу после 30-дневного ареста, рассказал об изменениях в спецприемниках накануне чемпионата мира.

«Расскажу, как подготовили спецприемник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно. Видимо, власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов, и не хотят ударить в грязь лицом.

Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. Даже официант есть – курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, я специально записал:

Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой.

Суп: харчо или борщ с пампушкой.

Основное блюдо: плов или шашлык. Причем можно шашлык из свинины, но для тех, кто кошер/халяль, есть вариант из баранины.

Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней.

Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!

Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажерок из числа студенток МГЛУ им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме – нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума – в камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит, дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды.

Предвосхищая ваши комментарии на тему «хочу под арест», хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После чемпионата мира золотая карета превратится в тыкву», – написал Навальный в инстаграме.

ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.

Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.

Финал пройдет в Москве 15 июля.

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