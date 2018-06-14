Черчесов истребил слово «проблемы», но к нему есть вопросы. Все получится, если Стас найдет ответы

Прессинг Черчесова станет оружием или смертью?

На Евро-2016 Леонид Слуцкий использовал странное комбо – офсайдную ловушку у линии штрафной, но совершенно нескоординированный прессинг. Против Уэльса это вылилось в разрезающие передачи за спину защитникам и кучу выходов один на один. У команды Черчесова парадокс выглядит чуть иначе: игроки прессингуют, иногда ловят соперников на ошибках, иногда жутко проваливаются, из-за чего противник получает доступ к опорной зоне.

Отрезок из первого тайма с Бразилией, гол Турции – положительный итог прессинга. Два последних товарняка в целом – крайне негативный. Полузащита выдергивается слишком высоко, защита поздно реагирует на ее ошибки, идея реализуется с переменным успехом.

Несмотря на то, что Черчесов внезапно сменил схему, упор на прессинг, вероятно, останется ключевой частью плана. От него зависит реально многое: Саудовская Аравия играет низом, но не имеет классных исполнителей (задавить реально), Уругвай может пробить давление лонгболами на Кавани или за счет более креативной полузащиты, чем раньше. От успешности прессинга зависит исход как минимум двух матчей в группе – Черчесов должен идеально его подстроить под качества соперника.

Команда перестанет лупить издали?

Против Австрии и Турции сборная нанесла всего десять ударов. Медиа растиражировали факт, что из этих десяти всего один пришелся в створ. На самом деле нюанс не так важен – можно создать кучу убойных моментов, но ударить мимо. Хуже всего, что команда пробила всего четыре раза из штрафной. Все остальные – издали.

У сборной есть игроки, которые неплохо кладут из-за пределов штрафной (Кузяев забил за «Зенит» четыре, Головин за ЦСКА – три): фактор случайности может сыграть в пользу России. Шанс забить ударом с дистанции существенно ниже, чем после удара с близкого расстояния. Такой акцент на дальние выстрелы говорит о двух проблемах: во-первых, игроки принимают плохие решения (не учитывают позиции партнеров, игнорируют открывания); во-вторых, у команды не налажена позиционная атака.

Поставить комбинационную игру нереально даже средним по уровню сборным – не хватает времени. Но указать на более перспективное развитие атаки в случае паса тренерский штаб способен. Это особенно пригодится против Уругвая: Годин и Хименес круто блокируют удары, но после фланговых подач в штрафную допускают ошибки.

Полузащита снова провалится?

На бумаге тройка из Кузяева, Зобнина и Головина предлагает много классных качеств с мячом, но без него игроки действуют беспорядочно. Против Австрии Зобнин просто не побежал за соперником, который забил, против Турции вся полузащита выдвигалась слишком высоко в прессинге и оставляла пустой опорную зону.

Команды в группе могут легко наказать за такое. Салах чаще, чем в клубе, смещается в центр и подхватывает мяч там, Саудовская Аравия разыгрывает мяч через зону между защитой и полузащитой соперников, в это же пространство опускается Кавани, после чего запускает в отрыв Суареса. От класса индивидуальных разборов Черчесова зависит, повторится ли ситуация из Евро, когда команда просто отдала опорную Уэльсу, а полузащитники (Мамаев, Глушаков) игнорировали соперника.

Какой будет роль Головина?

Лидер ЦСКА – пожалуй, единственная причина наряду с рандомом, почему Россия может выйти из группы. Головин не только обостряет и берет игру на себя (уже нетипичный навык для игрока из РФПЛ), но и за счет многообразия качеств может вытащить все три матча в группе.

Против Саудовской Аравии команде понадобится его умение протащить мяч на дриблинге – Пицци требует от своих прессинга, Головин способен его разбить. Против Египта и Уругвая пригодятся уже разрезающие передачи Александра: обе сборные защищаются компактно, обе перекрывают центр, создать оттуда момент могут только реально крутые игроки. В этом ростере лишь Головин заслуживает такого статуса.

Задача для Черчесова предельно понятна: определиться, на какой позиции Александр будет полезен в конкретной игре. Судя по товарнякам, тренер мечется – с Австрией Головин отбегал в центре поля, с Турцией начал слева.

Как Черчесов прикроет медлительность Игнашевича?

Фернандес, Жирков, Смольников – крайне атакующие фулбеки. Марио и Юрий много игр провели латералями и закрывали весь фланг – это лучше всего говорит об их наклонностях. Вскрывать Египет и Уругвай это поможет: Купер с Табаресом специально оголяют края, чтобы перекрыть центр. Подгон от фланговых защитников в виде подач или просто проходов станет дополнительным козырем России.

Проблема в том, что после изменения схемы у Черчесова не осталось подстраховки на краях. Усугубляют ситуацию слабые стороны центральных защитников: когда соперник получает простор, он оголяет медлительность Игнашевича и нерасторопность Граната и Кутепова. У противников есть все шансы это продемонстрировать: тройка нападающих Саудовской Аравии высоко остается в атаке, Салах по природе нацелен на контратаки, Суарес еще в «Ливерпуле» пользовался зонами, которые оставляют за спиной фулбеки.

В итоге перед Черчесовым дилемма: давить на фланги, но оставить ЦЗ без помощи партнеров, или подстраховаться, но взвалить вообще весь креатив на Головина. Управление рисками сыграет главную роль в результатах.

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