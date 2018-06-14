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«Никогда не спрашивай». Шедевр от Nike про российские коробки, мотивирующий на великие подвиги

«Никогда не спрашивай». Шедевр от Nike про российские коробки, мотивирующий на великие подвиги
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 25 мин. назад

Очень мощно.

Nike выпутсил ролик к старту ЧМ-2018, посвященный русским футбольным коробкам.

«Это история уличного футбола, рассказанная российской улицей. Коробка - больше, чем футбольное поле. Это место, где бьются не за трофеи, а гордость – единственное, что имеет значение. Здесь, где игроки никогда не сомневаются в своем потенциале, а прислушиваются к их инстинкту. Это место, где никогда не надо спрашивать», – говорится в описании к видео.

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
  • Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
  • Финал пройдет в Москве 15 июля.

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