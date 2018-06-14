В Калининградской области открыли опору ЛЭП в виде гигантского Забиваки
Зачем – непонятно, но выглядит красиво.
Возле Приморского кольца в Калининградской области установили опору ЛЭП в виде волка Забиваки. Торжественное открытие прошло 13 июня.
Высота символа ЧМ-2018 составляет 38 метров, ширина – более 18, сообщает «Клопс». Церемонию открытия провели вечером, когда включается подсветка опоры.
- ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
- Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
- Финал пройдет в Москве 15 июля.
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