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В Калининградской области открыли опору ЛЭП в виде гигантского Забиваки

В Калининградской области открыли опору ЛЭП в виде гигантского Забиваки
Eurosport

26 мин. назад

Зачем – непонятно, но выглядит красиво.

Возле Приморского кольца в Калининградской области установили опору ЛЭП в виде волка Забиваки. Торжественное открытие прошло 13 июня.

Высота символа ЧМ-2018 составляет 38 метров, ширина – более 18, сообщает «Клопс». Церемонию открытия провели вечером, когда включается подсветка опоры.

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
  • Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
  • Финал пройдет в Москве 15 июля.

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