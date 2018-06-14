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Усы Надежды, усы новой надежды и еще 6 пар идеальных усов надежд в поддержку России
Главные надежды мира шлют лучи поддержки Станиславу Черчесову.
Усы надежды Нади Карповой
Усы Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо»
Усы Надежды Скардино
Усы Надежды Соло
Усы Наадежды
Бабкины усы надежды
Наденька с усами
Усы новой надежды из Star Wars
- 5 июня «Вечерний Ургант» запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Станислава Черчесова и сборной России.
- Люди в соцсетях выкладывают свои усатые фотки с хэштегом #усынадежды.
- Чемпионат мира проходит в 11 российских городах.
- 14 июня в матче-открытии сборные России и Саудовской Аравии запустят главное событие четырехлетия.
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