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Усы Надежды, усы новой надежды и еще 6 пар идеальных усов надежд в поддержку России

Усы Надежды, усы новой надежды и еще 6 пар идеальных усов надежд в поддержку России
Артем Мазилкин

1 час назад

Главные надежды мира шлют лучи поддержки Станиславу Черчесову.

Усы надежды Нади Карповой

Усы надежды

Усы Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо»

Усы надежды

Усы Надежды Скардино

Усы надежды

Усы Надежды Соло

Усы надежды

Усы Наадежды

Усы надежды

Бабкины усы надежды

Усы надежды

Наденька с усами

Усы надежды

Усы новой надежды из Star Wars

Усы надежды
  • 5 июня «Вечерний Ургант» запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Станислава Черчесова и сборной России.
  • Люди в соцсетях выкладывают свои усатые фотки с хэштегом #усынадежды.
  • Чемпионат мира проходит в 11 российских городах.
  • 14 июня в матче-открытии сборные России и Саудовской Аравии запустят главное событие четырехлетия.

Другая возмутительная дикость от Артема Мазилкина:

Кто ты из хамов русского футбола

Угадай игрока сборной России по лицу в FIFA 2002 World Cup

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