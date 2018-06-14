Чемпион мира-1998 Марсель Десайи: «Погба талантливее любого полузащитника моего поколения»

Чемпион мира-1998 Марсель Десайи похвалил полузащитника сборной Франции Поля Погба.

«Погба талантливее любого полузащитника моего поколения. Он чувствует на себе давление, которое давно преследует его и его выступления. Все знают, что у него невероятный потенциал, но, мне кажется, мы требуем от него слишком многого. Поль умеет давать результат, но и остальные игроки тоже должны взять на себя роли лидеров», – цитирует Десайи Goal.com.

Соперниками трехцветных по групповому этапу ЧМ-2018 будут Дания, Австралия и Перу.

Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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