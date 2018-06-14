Дворкович попросил работодателей отпустить обладателей билетов на матч открытия ЧМ-2018 пораньше
Даже служебку написал.
Глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович попросил работодателей отпустить пораньше сотрудников, имеющих билеты на матч открытия ЧМ-2018.
«Я, председатель оргкомитета «Россия-2018» Дворкович А.В., прошу отпустить вашего сотрудника ... на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Данная просьба действительна при предъявлении билета на матч. Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и сумели насладиться невероятным зрелищем – церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем», – написано в служебной записке за подписью Дворковича.
- В матче открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
- ЧМ-2018 пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
(Фото: инстаграм Аркадия Дворковича)
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