Власти Великобритании не пустили на ЧМ-2018 более 1200 футбольных хулиганов

Власти Великобритании не пустили в Россию на ЧМ-2018 более 1200 футбольных болельщиков, которые имели проблемы с законом.

Органы внутренних дел потребовали сдать загранпаспорта у 1312 человек, в профайлах которых есть хулиганские выходки. 1254 фаната уже сдали документ или не имели его вообще. Остальных 58 человек сейчас разыскивает полиция, чтобы не дать им уехать на мировой чемпионат, сообщает Independent.

Англия сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).

Турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме