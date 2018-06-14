Глушаков: «Когда узнал что не попал в заявку, промелькнула мысль закончить с национальной командой»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от невызова в сборную России на домашний чемпионат мира.

«Конечно, не ожидал, что не поеду на сбор в Австрию с национальной командой. Но на второй день надо было что-то делать. Позвонил Станиславу Саламовичу, спросил, почему он меня не вызвал.

Черчесов объяснил, что ему нужен сейчас боеспособный коллектив, игроки, которые находятся в хорошей физической форме, а я пропустил почти месяц из-за травмы, не тренировался. Он дал мне задание. В принципе нормально поговорили, друг друга поняли. Я выполнил всю программу. И уже потом с чистой совестью отправился отдыхать.

Причины спада? Думаю, все вместе – и моя игра, и физические кондиции. После того как получил повреждение, восстановился, довольно неплохую форму набрал к последнему туру. Но меня поберегли, сказав, что могу порвать связку – и против «Динамо» я не выходил.

Предчувствия, что не вызовут в сборную, не было. Даже после неудачи с «Тосно», когда не забил пенальти в серии 11-метровых, больше думал о том, что не взяли Кубок России, а не о сборной. Надеялся до последнего. В принципе привлекался еще и при Хиддинке, и при Адвокате, и при Капелло. Есть что вспомнить. А сейчас надо все перебороть. Главное, что услышал от Черчесова, в чем причина и проблема, а не узнал это из прессы. Я и так в прессе много чего прочитал в концовке сезона.

В любой момент готов приехать и помочь. Сначала промелькнула мысль «может, закончить с национальной командой?», но быстро вылетела из головы. К тому же пообщался с близкими, они успокоили, сказали, что у меня еще будет чемпионат мира», – цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.

Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.

Финал пройдет в Москве 15 июля.

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