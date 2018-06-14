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«Оле-оле-оле, мяч на траве». Следственный комитет выпустил ролик в поддержку сборной России
Это надо видеть.
Следственный комитет выпустил видео в поддержку сборной России на домашнем чемпионате мира.
В нем следователи работают в шарфах сборной России, а потом оказываются на футбольном поле, где шизят и поют песни в поддержку национальной команды.
- ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
- Турнир примут 11 городов и 12 стадионов.
- Финал пройдет в Москве 15 июля.
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