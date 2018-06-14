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Юрий Газинский, Илья Кутепов и Марио Фернандес – в старте на Саудовскую Аравию

Газинский, Кутепов и Фернандес – в старте на Саудовскую Аравию
Eurosport

2 ч. назад

Бойцы Черчесова на первый матч.

Тренерский штаб сборной России объявил состав на первую встречу ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

В старте матча открытия турнира сыграют Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Александр Головин и Федор Смолов.

  • Капитаном национальной команды станет Игорь Акинфеев.
  • Церемония открытия ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Лужники» в 17:30 по московскому времени. Игра стартует в 18:00 по Москве.

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