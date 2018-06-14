Юрий Газинский, Илья Кутепов и Марио Фернандес – в старте на Саудовскую Аравию
Бойцы Черчесова на первый матч.
Тренерский штаб сборной России объявил состав на первую встречу ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.
В старте матча открытия турнира сыграют Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Александр Головин и Федор Смолов.
- Капитаном национальной команды станет Игорь Акинфеев.
- Церемония открытия ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Лужники» в 17:30 по московскому времени. Игра стартует в 18:00 по Москве.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте