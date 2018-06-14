Лионель Месси: «В 2017 году я думал, что проблемы сборной Аргентины связаны со мной»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что он был близок к уходу из национальной команды в 2017 году.

«После Кубка Америки я слышал все, что люди говорили обо мне, и это ранило. Я не хочу играть за сборную, я не пою гимн, я не отстаиваю честь формы, в которой выхожу на поле – вот что они говорили. И я подумал, что проблемы сборной Аргентины связаны со мной. Но ты должен оставить это позади и двигаться дальше. Я просто продолжаю играть на лучшем уровне», – сказал Лео.

Сборная Аргентины с Месси в составе проиграла два финала Кубка Америки – в 2015 и 2016 годах.

В 2014 году «альбиселесте» уступили Германии в финале чемпионата мира – 0:1.

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