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Британский ЛГБТ-активист устроил одиночный пикет возле Кремля. Его задержали, но потом отпустили

Британский ЛГБТ-активист устроил одиночный пикет возле Кремля. Его задержали, но потом отпустили
Eurosport

50 мин. назад

Не стали портить репутацию страны перед праздником.

Британский активист Питер Тэтчелл устроил одиночный пикет возле московского Кремля против притеснения ЛГБТ-сообщества в России.

Как пишет Meduza, Тэтчелл устроил акцию у памятника маршалу Жукову возле Исторического музея. Полицейские прервали акцию гражданина Великобритании и отвели к полицейской машине, а затем отвезли в ОВД.

Через несколько часов в твиттере Тэтчелла появилось сообщение, что он вышел на свободу: «Питера Тэтчелла отпустили из полиции. Спасибо за ваши добрые пожелания. Не забывайте об ужасном положении ЛГБТ в России и Чечне».

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