Британский ЛГБТ-активист устроил одиночный пикет возле Кремля. Его задержали, но потом отпустили

Британский активист Питер Тэтчелл устроил одиночный пикет возле московского Кремля против притеснения ЛГБТ-сообщества в России.

Как пишет Meduza, Тэтчелл устроил акцию у памятника маршалу Жукову возле Исторического музея. Полицейские прервали акцию гражданина Великобритании и отвели к полицейской машине, а затем отвезли в ОВД.

Через несколько часов в твиттере Тэтчелла появилось сообщение, что он вышел на свободу: «Питера Тэтчелла отпустили из полиции. Спасибо за ваши добрые пожелания. Не забывайте об ужасном положении ЛГБТ в России и Чечне».

В России одиночные пикеты не требуют согласования с властями, но во время чемпионата мира действуют ужесточенные правила проведения акций.

Ирландская контора Paddy Power внесет по 10 тысяч фунтов на ЛГБТ-нужды за каждый гол России на ЧМ.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube