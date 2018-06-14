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Сергей Игнашевич – самый возрастной футболист в истории сборных России и СССР, сыгравший на ЧМ

Игнашевич – самый возрастной футболист в истории сборных России и СССР, сыгравший на ЧМ
Eurosport

29 мин. назад

Самый ветеранистый из ветеранов.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе сборной России на первый матч чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии.

Сергей появился на поле в возрасте 38 лет и 335 дней. Таким образом, он стал самым возрастным футболистом в истории сборных России и СССР на чемпионатах мира.

  • В составе Станислава Черчесова на первую игру есть сюрпризы – например, Юрий Газинский.
  • На чемпионате мира-2018 сборная России проведет минимум 3 матча – против Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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