Каземиро разрыдался во время рассказа о бутылке йогурта, которую не мог позволить себе в детстве

Полузащитник сборной Бразилии и «Реала» Каземиро рассказал о бедности, с которой в прошлом сталкивалась его семья.

Каземиро расчувствовался, когда журналист вручил ему небольшую бутылку с йогуртом: «Когда я был ребенком, я всегда хотел выпить такой йогурт, но у нас не было денег. Он стоил недорого, около 20 центов, но моя мама всегда звала меня домой. Ни у кого не было денег, чтобы купить йогурт».

Каземиро вошел в финальный состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.

Бразильцы попали в группу E вместе с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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