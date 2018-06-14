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Каземиро разрыдался во время рассказа о бутылке йогурта, которую не мог позволить себе в детстве
Сейчас он может купить завод по производству таких йогуртов.
Полузащитник сборной Бразилии и «Реала» Каземиро рассказал о бедности, с которой в прошлом сталкивалась его семья.
Каземиро расчувствовался, когда журналист вручил ему небольшую бутылку с йогуртом: «Когда я был ребенком, я всегда хотел выпить такой йогурт, но у нас не было денег. Он стоил недорого, около 20 центов, но моя мама всегда звала меня домой. Ни у кого не было денег, чтобы купить йогурт».
- Каземиро вошел в финальный состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.
- Бразильцы попали в группу E вместе с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.
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