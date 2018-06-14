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Алан Дзагоев получил травму в матче с Саудовской Аравией
Алану опять не везет с повреждениями на крупных турнирах.
Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев травмировался в дебютном матче на чемпионате мира-2018.
В первом тайме Дзагоев повредил заднюю поверхность бедра; Станислав Черчесов выпустил вместо Алана футболиста «Вильярреала» Дениса Черышева.
- Счет в матче Россия – Саудовская Аравия открыл Юрий Газинский.
- Чемпионат мира продлится до 15 июля.
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