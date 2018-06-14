Давид Трезеге: «Знаю только одного российского футболиста – Александра Кокорина»

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге признался, что плохо знаком с игроками сборной России. Больше того – Давид вспомнил фамилию только одного русского футболиста.

«Сборной России как хозяевам чемпионата мира необходимо побеждать в стартовом матче. Это было бы хорошим заделом для успешного выступления. Хотя и Саудовская Аравия – команда не подарок, пусть о них и не так много известно. Я знаю только одного российского футболиста – Александра Кокорина, жаль, что он пропускает турнир из-за травмы», – приводит слова Трезеге ТАСС.

В 1998 году Трезеге стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

В 2006 году Давид не забил пенальти в послематчевой серии финала чемпионата мира. Французы проиграли итальянцам – 3:5.

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