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Денис Черышев – первый игрок в истории матчей открытия ЧМ, который забил после выхода на замену

Черышев – первый игрок в истории матчей открытия ЧМ, который забил после выхода на замену
Eurosport

1 час назад

Отличное достижение.

Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев забил второй и четвертый мячи команды Станислава Черчесова в матче против Саудовской Аравии.

Черышев стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который забил в матче открытия, выйдя на замену. Денис на 24-й минуте игры заменил получившего травму Алана Дзагоева.

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