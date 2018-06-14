Денис Черышев – первый игрок в истории матчей открытия ЧМ, который забил после выхода на замену

Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев забил второй и четвертый мячи команды Станислава Черчесова в матче против Саудовской Аравии.

Черышев стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который забил в матче открытия, выйдя на замену. Денис на 24-й минуте игры заменил получившего травму Алана Дзагоева.

Помимо матча с Саудовской Аравией, Россия сыграет на ЧМ еще как минимум 2 встречи – против Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Газинский – автор первого гола чемпионата мира.

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