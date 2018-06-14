Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче-открытии ЧМ-2018

Сборная России успешно стартовала на домашнем чемпионате мира, закатав в газон Саудовскую Аравию.

Счет в матче на 12-й минуте открыл Юрий Газинский, замкнувший навес Александра Головина.

Спустя 10 минут после гола Алан Дзагоев дернул заднюю поверхность бедра и не смог продолжить матч. Вместо него появился Денис Черышев, который на 43-й получил передачу от Зобнина, убрал одним финтом двух соперников и пробил под перекладину.

На 70-й минуте Черчесов выпустил на поле Артема Дзюбу и не прогадал: форвард забил первым же касанием (кивком). Второй ассист в матче на счету Головина.

Еще два гола Россия забила в добавленное время: Денис Черышев положил из штрафной ударом в девятку, а через две минуты Александр Головин забил со штрафного.

Сборная России набрала 3 очка и возглавила группу А, в которой также выступают Уругвай и Египет.

Россия выиграла первый матч на ЧМ с 2002 года, когда обыграла Тунис (2:0).

С следующей игре команда Станислава Черчесова выстретится в Санкт-Петербурге 19 июня с Египтом (начало в 21:00).

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