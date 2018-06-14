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Газинский и Черышев забили в первом тайме игры с саудитами. Обоих игроков нет в альбоме Panini к ЧМ
Пацанам, наверное, обидно.
Юрий Газинский и Денис Черышев забили по голу в дебютном матче сборной России на домашнем чемпионате мира.
Как отметил автор телеграм-канала «Извините, пирожки», ни Газинского, ни Черышева нет в альбоме Panini, выпущенном к чемпионату мира. «Сейчас бы допечатать и сорвать банк», – пошутил автор.
- Во втором матче на турнире Россия сыграет с командой Египта. Игра пройдет 19 июня.
- Газинский забил в ворота саудитов первым ударом в створ на ЧМ-2018.
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