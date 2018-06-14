Роналду проэкзаменует Испанию, Уругвай сразится с Египтом Салаха. Программа второго дня ЧМ

Египет – Уругвай

Группа А. «Екатеринбург Арена», начало в 15:00

Судья: Бьорн Кёйперс (Голландия)

Мохамед Салах, сборная ЕгиптаGetty Images

Будущие соперники сборной России определят, с кем непосредственно команда Черчесова будет соперничать за выход из группы, а кто поборется с Саудовской Аравией за шанс не стать главными неудачниками квартета. С первого взгляда Уругвай – очевидный фаворит (так думают даже букмекеры). Но Египет, который не выигрывает шесть матчей кряду, молится на Салаха и его умение решать в важнейших матчах.

Марокко – Иран

Группа B. «Санкт-Петербург Арена», начало в 18:00

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция)

Команды, о которых кто-то что-то слышал только в Морокко и Иране, ни на что не надеются. В соперниках у них Испания и Португалия, поэтому место выше третьего будет занять крайне проблематично. Сборная Марокко не проигрывала с июня 2017 года, проведя за этот период 18 матчей (4 ничьи). Этот факт добавляет игрокам во главе с Мехди Бенатиа оптимизма перед будущим матчем.

Португалия – Испания

Группа B. Сочи «Фишт», начало в 21:00

Судья: Джанлука Рокки (Италия)

Криштиану РоналдуGetty Images

Криштиану Роналду выйдет против одноклубников по «Реалу» и привычных соперников из «Барсы». В этом противостоянии все предельно ясно: кто выигрывает – тот выходит с первого места на вторую команду группы А. Последний раз сборные встречались в 2012-м, поэтому представляют силу друг друга только исходя из видео. Тем интереснее будет встреча. Остроты матчу добавляют два факта: многое зависит от формы Роналду и того, как испанцы перенесли отставку Хулена Лопетеги.

Расписание и результаты матчей ЧМ-2018

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