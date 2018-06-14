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Владимир Путин сфотографировался с Жозе Моуринью перед матчем Россия – Саудовская Аравия

Путин сфотографировался с Моуринью перед матчем Россия – Саудовская Аравия
Eurosport

1 час назад

Историческое фото.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и президент России Владимир Путин встретились перед матчем открытия чемпионата мира-2018.

Совместную фотографию Моуринью и Путина выложила в твиттер главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Познакомили хорошего человека с хорошим человеком», – написала она.

  • В первом матче ЧМ-2018 сборная России выиграла у Саудовской Аравии – 5:0.
  • Голы в составе команды Станислава Черчесова забили Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.

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