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Головин, которым интересуется «Ювентус», пульнул гол+2 паса в первом матче чемпионата мира
Теперь точно уедет в Европу.
Полузащитник сборной России Александр Головин забил гол и отдал 2 голевые передачи в матче против Саудовской Аравии (5:0).
В первом тайме Головин ассистировал Юрию Газинскому, во втором – Артему Дзюбе. В добавленное ко второму тайму время Александр приплюсовал к двум ассистам шикарный гол со штрафного.
- Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что считает Головина хорошим игроком.
- Головин – первый российский футболист, рожденный после распада СССР, который забил на чемпионате мира.
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