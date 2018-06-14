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Головин, которым интересуется «Ювентус», пульнул гол+2 паса в первом матче чемпионата мира

Головин, которым интересуется «Ювентус», пульнул гол+2 паса в первом матче чемпионата мира
Eurosport

1 час назад

Теперь точно уедет в Европу.

Полузащитник сборной России Александр Головин забил гол и отдал 2 голевые передачи в матче против Саудовской Аравии (5:0).

В первом тайме Головин ассистировал Юрию Газинскому, во втором – Артему Дзюбе. В добавленное ко второму тайму время Александр приплюсовал к двум ассистам шикарный гол со штрафного.

  • Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что считает Головина хорошим игроком.
  • Головин – первый российский футболист, рожденный после распада СССР, который забил на чемпионате мира.

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