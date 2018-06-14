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Победа России над Саудовской Аравией – самая разгромная в истории матчей открытия ЧМ с 1934 года
Черчесов сделал команду-конфетку.
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче на чемпионате мира-2018 – 5:0.
Крупнее россиян в матче открытия ЧМ побеждали только итальянцы – в 1934 году «Скуадра Адзурра» выиграла у сборной США (7:1).
Голами в игре против Саудовской Аравии отметились Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.
- Головин приплюсовал к голу 2 ассиста.
- Следующий матч на турнире россияне проведут 19 июня. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Египта.
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