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«Продолжайте в том же духе». Путин позвонил Черчесову после победы и прервал пресс-конференцию

«Продолжайте в том же духе». Путин позвонил Черчесову после победы и прервал пресс-конференцию
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Следующая остановка – Египет.

Президент России Владимир Путин поздравил сборную и ее главного тренера Станислава Черчесова с победой в первом матче на чемпионате мира.

Как сообщил журналист The Associated Press Роб Харрис, Черчесов пришел на послематчевую пресс-конференцию, во время которой зазвонил его телефон. Коуч отлучился, чтобы ответить на звонок, а потом рассказал, что его набрал Путин.

«Мне позвонил глава государства, поздравил с победой и попросил поблагодарить команду. И еще попросил меня, чтобы команда и дальше играла в том же духе», – сказал Черчесов.

  • Россия вынесла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
  • Голами отметились Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.

Путин сфотографировался с Моуринью перед матчем Россия – Саудовская Аравия

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