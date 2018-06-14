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Потешное фото Путина, который как бы попросил прощения у принца Саудовской Аравии за крупный счет

Потешное фото Путина, который как бы попросил прощения у принца Саудовской Аравии за крупный счет
Eurosport

60 мин. назад

5:0 – слишком жестоко.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира-2018 – 5:0.

После очередного мяча в ворота саудитов президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино одновременно развели руками, как будто попросив у принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда прощения за излишне жесткое унижение азиатской сборной.

  • Голами в прошедшей в «Лужниках» игре отметились Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.
  • Следующий матч на турнире россияне проведут 19 июня.

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