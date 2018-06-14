Потешное фото Путина, который как бы попросил прощения у принца Саудовской Аравии за крупный счет
5:0 – слишком жестоко.
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира-2018 – 5:0.
После очередного мяча в ворота саудитов президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино одновременно развели руками, как будто попросив у принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда прощения за излишне жесткое унижение азиатской сборной.
- Голами в прошедшей в «Лужниках» игре отметились Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.
- Следующий матч на турнире россияне проведут 19 июня.
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