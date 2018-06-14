В это тяжело поверить, но Россия выйдет из группы ЧМ. Вот увидите

Я не верил в выход России из группы, но сегодня парни перевернули сознание большинства болельщиков сборной, в том числе мое, и на ближайшую неделю продлили праздник для всей страны. Сейчас в руках Черчесова есть все, чтобы стереть из памяти хамские интервью с вопросами уровня «Я что, должен отчитываться?», ужасное качество игры и не менее ужасные результаты в товарищеских матчах, истории с душевой и прочие усатые мемы.

Во-первых, форма Салаха. Мо не играл больше двух недель и занимался лишь по индивидуальной программе: некоторые упражнения не выполнял, чтобы лишний раз не нагружать плечо. Салах крут, но даже египетским богам не под силу обмануть физиологию. Футболисты сборной набирали ход в товарищеских матчах, чтобы выдать мощный рывок на старте ЧМ. Лучший игрок Египта набирает по ходу турнира и вряд ли к игре с Россией будет находиться в хотя бы приближенной версии того самого фараона из «Ливерпуля».

Во-вторых, у Египта оборона немногим отличается от Саудовской Аравии. Два главных дэфа – Али Габр и Ахмед Хегази – в этом сезоне утопили «Вест Бром» в АПЛ и следующий год начнут в Чемпионшипе. Остальные товарищи рубятся либо в лиге Саудовской Аравии (ее уровень мы уже поняли), либо в чемпионате Египта (недалеко ушли от братьев по Красному морю).

Атака сборной России показала, что подобную защиту кромсает с таким же удовольствием, как Криштиану Роналду каравай во время теплого приема в Кратово. Головин выдал изумительный перфоманс и набил себе ценник еще на пару лимонов («Ювентус», готовь деньги), а Дзюба и Черышев, пускай он вышел и вынужденно, доказали, что есть кем усиливать игру.

В-третьих, Россия создала прекрасный задел в пять мячей перед матчем с Египтом, а это дает сборной вариант с выходом из группы с одной победой и ничьей. У сборной имени Салаха первая игра с бешеным Уругваем, где в каждой линии есть хотя бы один топ, за которым выстроится очередь ради автографа и фоточки у отеля. Завтра за голами в ворота Египта выстроится такая же очередь, только уже из игроков «чарруа», а в первых рядах Кавани и Суарес.

В-четвертых, этой победой парни растопили сердца многих пессимистов и скептиков, которые уже путали банальные унижения с иронией и сарказмом. Сегодня появилось то самое единство между футболистами и болельщиками, о котором пару дней назад просил Дзюба. Поэтому в следующих двух матчах сборная точно получит мощнейшую поддержку – только игрокам нужно ответить взаимностью.

После сегодняшнего матча мы с вами до конца, парни.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0

Лучший спортивный телеграм-канал