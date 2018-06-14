5 причин, почему матч России с Саудовской Аравией – это тревожно, несмотря на 5:0

Смол – слабый

Как только Алан Дзагоев сломался на ровном месте, журналисты синхронно дозвонились до главных спортивных врачей страны. Ставить диагнозы дистанционно – так себе идея, но доктор Васильков сразу же подчеркнул, что Алана перегрузили в конце сезона. Эта версия похожа на правду – в ее пользу говорит то, что по полю перекатывался бесцветный овощ Федор Смолов, который, судя по всему, тоже утомился на тренировках.

Закрепощенный форвард постоянно открывался не в тех зонах, крайне редко получал мяч, никуда не убегал, никого не обводил и выполнял феерически корявые передачи. Замена на Дзюбу сработала как надо, но к Египту Феде все равно пора экстренно оживать – еще есть надежда, что Смол банально переволновался и поэтому сыграл как в 2013-м.

Дальше грузиться нельзя, иначе не будет ни трансфера в Европу, ни практики в матче с Уругваем, ни (вдруг?) попадания в старт на плей-офф.

Миллион косяков в атаке

Федор СмоловGetty Images

Донный скилл Аравии замаскировал омерзительно топорное нападение сборной России. Периодически изобретал только Головин – остальные словно боялись ошибиться и отвратительно рассчитывали силу передач.

До гола Дзюбы пасы делились на два типа – либо мяч еле катился, либо стремительно прыгал в аут. Только после 3:0, когда стало ясно, что облажаться не выйдет, Россия внезапно ускорилась и добила несчастных саудовцев.

Такой же ритм нужно сохранить и на Египет.

Моменты у Аравии

Давайте честно. Первый соперник России в группе – команда, которая вылетела бы еще на стадии июльских отборов в Лигу Европы. У аравийских коротышек была примитивная стратегия – выложиться в первые 10 минут. Фишка не зашла, и саудовцы тут же скисли – на их фоне группировка Черчесова реально казалась грандом. Если что, это обманчивое ощущение: просто соперник был медленным и щедрым – аравийцы подарили хозяевам минимум три гола. Видимо, присутствие принца в випе их не замотивировало и даже не испугало.

Самое печальное, что саудовские поленья организовали у ворот Акинфеева три более-менее опасных эпизода. И ладно бы для этого пришлось организовывать комбинацию и делать хотя бы пять-шесть передач подряд. Нет! Хватало обычного заброса, который приводил к хаосу.

Египет накопит минимум 5-6 шансов такого же качества – наивно думать, что африканцы простят русскую оборону.

Остальные забьют больше

Серьезно, лучше бы Россия выиграла 2:0, как и задумывалось. Три бонусных гола прокачали разницу, но теперь даже не хочется думать, на какой счет замахнутся Уругвай и Египет. Можно запросто положить и десять банок – Аравия будет не против. Местные защитники сами расступаются перед мячом, кипер прыгает так, словно у него на родине казнят за сэйвы, а цепкость полузащиты напоминает липкую ленту для мух. Люди совершенно не читают игру и не знают, куда бежать, но иногда им везет, и мяч оказывается у них в ногах.

Короче, на разницу мячей России рассчитывать бесполезно. Противники по группе накостыляют аравийцам гораздо жестче.

Гонор Черчесова

Станислав ЧерчесовGetty Images

«Сегодня мы делом доказали, что хотим на этом чемпионате мира быть достойными», – заявил коуч сборной на пресс-конференции. Ее, кстати, прервал телефонный звонок – это Путин набрал Черчесова, отправив ЧСВ Станислава ближе к чердаку «Москвы-Сити».

Проблема в том, что еще никто ничего никому не доказал. 5:0 с Аравией – хороший исход, но не повод праздновать – лучше вообще забыть о происхождении этих трех очков. А еще лучше – понять, что быть командой, которая обыграла только безнадежных карликов и слила все остальное, не менее стыдно, чем занять четвертое место в группе.

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