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5 причин, почему матч России с Саудовской Аравией – это тревожно, несмотря на 5:0

5 причин, почему матч России с Саудовской Аравией – это тревожно, несмотря на 5:0
Павел Городницкий

1 час назад

Все не так уж сладко.

Смол – слабый

Как только Алан Дзагоев сломался на ровном месте, журналисты синхронно дозвонились до главных спортивных врачей страны. Ставить диагнозы дистанционно – так себе идея, но доктор Васильков сразу же подчеркнул, что Алана перегрузили в конце сезона. Эта версия похожа на правду – в ее пользу говорит то, что по полю перекатывался бесцветный овощ Федор Смолов, который, судя по всему, тоже утомился на тренировках.

Закрепощенный форвард постоянно открывался не в тех зонах, крайне редко получал мяч, никуда не убегал, никого не обводил и выполнял феерически корявые передачи. Замена на Дзюбу сработала как надо, но к Египту Феде все равно пора экстренно оживать – еще есть надежда, что Смол банально переволновался и поэтому сыграл как в 2013-м.

Дальше грузиться нельзя, иначе не будет ни трансфера в Европу, ни практики в матче с Уругваем, ни (вдруг?) попадания в старт на плей-офф.

Миллион косяков в атаке

Федор Смолов

Федор СмоловGetty Images

Донный скилл Аравии замаскировал омерзительно топорное нападение сборной России. Периодически изобретал только Головин – остальные словно боялись ошибиться и отвратительно рассчитывали силу передач.

До гола Дзюбы пасы делились на два типа – либо мяч еле катился, либо стремительно прыгал в аут. Только после 3:0, когда стало ясно, что облажаться не выйдет, Россия внезапно ускорилась и добила несчастных саудовцев.

Такой же ритм нужно сохранить и на Египет.

Моменты у Аравии

Давайте честно. Первый соперник России в группе – команда, которая вылетела бы еще на стадии июльских отборов в Лигу Европы. У аравийских коротышек была примитивная стратегия – выложиться в первые 10 минут. Фишка не зашла, и саудовцы тут же скисли – на их фоне группировка Черчесова реально казалась грандом. Если что, это обманчивое ощущение: просто соперник был медленным и щедрым – аравийцы подарили хозяевам минимум три гола. Видимо, присутствие принца в випе их не замотивировало и даже не испугало.

Самое печальное, что саудовские поленья организовали у ворот Акинфеева три более-менее опасных эпизода. И ладно бы для этого пришлось организовывать комбинацию и делать хотя бы пять-шесть передач подряд. Нет! Хватало обычного заброса, который приводил к хаосу.

Египет накопит минимум 5-6 шансов такого же качества – наивно думать, что африканцы простят русскую оборону.

Остальные забьют больше

Серьезно, лучше бы Россия выиграла 2:0, как и задумывалось. Три бонусных гола прокачали разницу, но теперь даже не хочется думать, на какой счет замахнутся Уругвай и Египет. Можно запросто положить и десять банок – Аравия будет не против. Местные защитники сами расступаются перед мячом, кипер прыгает так, словно у него на родине казнят за сэйвы, а цепкость полузащиты напоминает липкую ленту для мух. Люди совершенно не читают игру и не знают, куда бежать, но иногда им везет, и мяч оказывается у них в ногах.

Короче, на разницу мячей России рассчитывать бесполезно. Противники по группе накостыляют аравийцам гораздо жестче.

Гонор Черчесова

Станислав Черчесов

Станислав ЧерчесовGetty Images

«Сегодня мы делом доказали, что хотим на этом чемпионате мира быть достойными», – заявил коуч сборной на пресс-конференции. Ее, кстати, прервал телефонный звонок – это Путин набрал Черчесова, отправив ЧСВ Станислава ближе к чердаку «Москвы-Сити».

Проблема в том, что еще никто ничего никому не доказал. 5:0 с Аравией – хороший исход, но не повод праздновать – лучше вообще забыть о происхождении этих трех очков. А еще лучше – понять, что быть командой, которая обыграла только безнадежных карликов и слила все остальное, не менее стыдно, чем занять четвертое место в группе.

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