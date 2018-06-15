«Неужели это происходит в России?» Первый день ЧМ-2018 раскрылся в «Лужниках»

Утренний Петербург мало напоминал город, который вот-вот взорвется от футбола. Путь до вокзала оказался традиционно душным и ничем не отличался от любого другого утра. Лишь несколько колумбийцев, фотографировавшихся под скандирования у площади Восстания, напоминали, что открытие ЧМ уже сегодня. Город еще не очнулся после жгучих гуляний марокканцев, поставивших на уши Невский проспект.

Но в Сапсане уже появились первые голоса дебютной поездки. Питерские фанаты элегантно подвыпили выше нормы и врубили «Ленинград». Другие были тише, но ярче: кто-то засыпал в джерси (были даже аргентинские и мексиканские), кто-то развесил на ближайшие кресла триколор и шарфы с медведем, кто-то шепотом обсуждал шансы Смолова на гол.

Спокойный и утренний Петербург сменился уже дневной Москвой – и началась жизнь. Журналисты снимали приезд болельщиков, а фанаты, кажется, всех национальностей рассыпались по перрону. Азиаты скромно кучковались сбоку, латиноамериканцы переходили с разговоров на песни, арабские фанаты брали большинством. Уже в метро в красной толпе из джерси сборной России мелькали задорные сомбреро. Все это контролировалось суровыми взглядами полицейских, которые четко регулировали направления потока вплоть до вагона.

В московском метро можно пропасть без вести – в питерском все намного проще, но даже там фанаты умудряются потеряться. Ранее многочисленная иранская делегация обратилась с просьбой: «Где тут Эрмитаж?» Похвальное стремление к искусству, только мужчины укатились абсолютно в другую сторону, но ни разу не расстроились, пожали плечами и вернулись в центр.

В Москве добраться до стадиона можно сразу тремя способами: разрешено выйти на двух станциях или прокатиться на МЦК. Это прекрасно разгрузило трафик: даже припозднившись с выездом, мы практически ни разу не остановились на пути к стадиону из-за давки или раздувшейся толпы.

Выход из подземки буквально открыл другой мир. На подходах к стадиону творилось то, чего еще никогда не было в России – история. Разноцветные реки болельщиков, флаги, перья, разрисованные лица и карнавальные костюмы. Все, на что мы сто лет смотрели по телеку и листали в твиттере, оказалось перед нами. Все безумие чемпионата мира, искренняя радость и удовольствие просто от присутствия на историческом празднике.

На пути к «Лужникам» попадались бразильцы, колумбийцы, африканцы, иранцы, аравийцы, даже исландцы. Но громче всех опять оказались мексиканцы – зеленая армия расчехлила барабаны, растянула флаги и запела для устрашения соперника. И плевать, что Германия и Мексика сыграют лишь 17 июня. Они прибыли на шоу, чтобы зажигать, и уже раскрасили «Лужники».

Потеряться на пути к махине, уже ожидающей финал ЧМ, абсолютно нереально. На каждом углу болельщиков и иностранцев координируют волонтеры – они свободно говорят на английском. Девушки и парни доступно объяснили любой маршрут даже для тех, кто впервые заглянул на Воробьевы горы или вообще в Москву.

Дистанция до заветной чащи превратилась в наиприятнейшую локацию: главное было не воткнуться в кого-нибудь, засмотревшись на русских и иностранных красоток. Все время фоном выступали диджеи, добавляя жгучей атмосфере больше драйва. Именно в такие минуты разум отключается и отказывается принимать, что все это происходит сейчас в России.

Первый человек, с которым ты сталкиваешься на входе в стадион – полицейский. Именно от него и от его манипуляций зависят стартовые впечатления от посещения арены, и по сравнению с Кубком Конфедераций-2017 полисмены эволюционировали. Приезд Путина и других почетных мужчин из стран третьего мира не повлиял на глубину досмотра – в 2017-м службы охраны были готовы снять с тебя рубашку, в 2018-м процедура занимает минуту.

Все, дяди в козырьках остались позади – больше никто и ничто не мешает побежать на «Лужники». О, да вот же они, высунулись из-за деревьев и примагничивают потоки зрителей стикерами с символикой ЧМ! Здесь – все. Мексиканцы, перуанцы, исландцы, колумбийцы – кажется, всех их сильно больше, чем саудитов – саудиты неприметные, но тоже шумные. Возле одного из входов они устроили дискач.

Болельщики всех стран в своих национальных джерси, мексиканцев легко отличить по сомбреро, самые влиятельные мужи Саудовской Аравии по России ходят в тех же мешковатых рясах, что и у себя в пустыне – возможно, кто-то из них натуральный шейх и владеет каким-нибудь клубом. В России такого еще никогда не было, зимняя Олимпиада в Сочи – слишком локальный ивент.

Принято считать, что русских людей легко отличить по хмурой физиономии, но в этот вечер все русские стали чуточку гражданами мира – все лезли фотографироваться с иностранцами и радовались жизни, как радовался Станислав Черчесов голу Артема Дзюбы.

Идем дальше, и где-то в подвале «Лужников» скучает маленький и лысый мужчина. Погодите-ка, это же Танкреди Пальмери! Серьезно, Пальмери – настоящий, оказывается, это не бот из твиттера, который бросается рандомными инсайдами.

Что сказал Пальмери в интервью Eurosport.ru, вы услышите чуть позже. Спойлер: инсайдер очень надеется увидеть Головина в «Ювентусе», и каждым касанием в матче с саудитами Александр приближал эти слова к реальности. Но вот прогноз у Танкреди оказался так себе.

Все, на часах 17:20 – пора гнать в чашу стадиона. Через 10 минут открытие, поле уже застелили зеленым паттерном, и на него выбрался Робби Уильямс. Конечно, он начал вступление со среднего пальца – ну это же Робби, он по-другому не может. За несколько минут британец исполнил отрывки самых важных хитов карьеры – этим перфомансом он исправился за сорванные концерты в России в прошлом году.

Вот Владимир Путин выступает с напутственной речью – ему хлопает весь стадион, сразу видно, что этот мужчина набрал на выборах почти 77 процентов. Примерно такая же цифра болельщиков и пришла на матч.

Звучит обратный отсчет – боже, вы тоже не верите, что это происходит тут, в моей России? Фотографий столько, что инстаграм не справляется – хочется вшить себе в глаза объектив и публиковать просто все, что происходит вокруг.

Гооол! Кто? Газинский?! Этот человек отрывает от телефона, чтобы посмотреть на табло – счет реально изменился. Черчесов реагирует так, что его нужно сделать титульным лицом мема like a boss: шах и мат.

Второй мяч – пошла волна, третий мяч – клич «Молодцы!» на все «Лужники», четвертый, тут же пятый – кричать и хлопать уже нет сил. Мужчина в центральном секторе отчаянно запускает волну вот уже с восьмой попытки – и все никак, все в угаре. Журналисты из Саудовской Аравии опустошены – они держатся за голову и хлопают штрафному удару Головина. Все проходки на пресс-конференцию Черчесова разобраны – придется смотреть по телевизору.

Россия – пять, Саудовская Аравия – ноль. У меня все.

Россия – Саудовская Аравия: как это было

5 причин, почему матч России с Саудовской Аравией – это тревожно, несмотря на 5:0