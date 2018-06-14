Александра Головина завалили комплиментами в эфире «Пусть говорят». Он не выдержал и ушел

Полузащитник сборной России Александр Головин забил гол и отдал 2 голевые передачи в матче против Саудовской Аравии (5:0).

После игры футболист попал в эфир программы «Пусть говорят», где его закидали комплиментами, предрекая переход в «Ювентус» или «Милан». Скромный парень не выдержал потока патоки, вынул наушник и ушел.

В следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Египта.

Победа России над Саудовской Аравией – самая крупная в матчах открытия ЧМ с 1934 года.

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