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Александра Головина завалили комплиментами в эфире «Пусть говорят». Он не выдержал и ушел

Головина завалили комплиментами в эфире «Пусть говорят». Он не выдержал и ушел
Eurosport

1 час назад

Реакция здорового человека.

Полузащитник сборной России Александр Головин забил гол и отдал 2 голевые передачи в матче против Саудовской Аравии (5:0).

После игры футболист попал в эфир программы «Пусть говорят», где его закидали комплиментами, предрекая переход в «Ювентус» или «Милан». Скромный парень не выдержал потока патоки, вынул наушник и ушел.

  • В следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Египта.
  • Победа России над Саудовской Аравией – самая крупная в матчах открытия ЧМ с 1934 года.

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