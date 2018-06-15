В Дубае небоскреб окрасили в цвета российского флага в честь победы над Саудовской Аравией
Захватывает дух.
В Дубае отметили разгромную победу сборной России над Саудовской Аравией, осветив небоскреб Бурдж-Халифа в цвета российского флага.
Кроме того, на здание был спроецирован счет матча – 5:0.
- Голами в прошедшем матче отметились Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.
- Лучшим игроком матча стал Денис Черышев.
- Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Его высота – 828 метров, масса – 500 тысяч тонн.
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