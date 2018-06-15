twitter

В Дубае небоскреб окрасили в цвета российского флага в честь победы над Саудовской Аравией

В Дубае небоскреб окрасили в цвета российского флага в честь победы над Саудовской Аравией
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Захватывает дух.

В Дубае отметили разгромную победу сборной России над Саудовской Аравией, осветив небоскреб Бурдж-Халифа в цвета российского флага.

Кроме того, на здание был спроецирован счет матча – 5:0.

  • Голами в прошедшем матче отметились Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.
  • Лучшим игроком матча стал Денис Черышев.
  • Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Его высота – 828 метров, масса – 500 тысяч тонн.

На реплику Статуи Свободы надели форму «Вегаса». Она весит 272 килограмма

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

01:05
Популярные видео
Россия не вынесет Саудовскую Аравию. Лучшие ставки первого дня ЧМ
6 795 просмотров13/06 в 22:41
XI. Златан, Сане, Бензема и еще 8 парней, которые пролетели мимо ЧМ-2018
11 078 просмотров13/06 в 18:20
А еще вам может понравиться