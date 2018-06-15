Getty Images

Алан Дзагоев пропустит матчи с Египтом и Уругваем

Дзагоев пропустит матчи с Египтом и Уругваем
Eurosport

29 мин. назад

Минус один боец в армии Станислава Черчесова.

Стали известны сроки восстановления полузащитника сборной России Алана Дзагоева, который получил травму в матче против Саудовской Аравии (5:0).

«Дзагоев выбыл на одну-две недели, очень его жаль», – сказал президент РФС Сергей Прядкин.

Таким образом, Дзагоев пропустит матчи с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

  • Ранее полузащитник ЦСКА из-за травмы пропустил Евро-2016.
  • На место Дзагоева в матче с саудитами вышел Денис Черышев, который забил 2 гола и стал лучшим игроком встречи.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

01:05
Популярные видео
Россия не вынесет Саудовскую Аравию. Лучшие ставки первого дня ЧМ
6 795 просмотров13/06 в 22:41
XI. Златан, Сане, Бензема и еще 8 парней, которые пролетели мимо ЧМ-2018
11 079 просмотров13/06 в 18:20
А еще вам может понравиться