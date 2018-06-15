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Алан Дзагоев пропустит матчи с Египтом и Уругваем
Минус один боец в армии Станислава Черчесова.
Стали известны сроки восстановления полузащитника сборной России Алана Дзагоева, который получил травму в матче против Саудовской Аравии (5:0).
«Дзагоев выбыл на одну-две недели, очень его жаль», – сказал президент РФС Сергей Прядкин.
Таким образом, Дзагоев пропустит матчи с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
- Ранее полузащитник ЦСКА из-за травмы пропустил Евро-2016.
- На место Дзагоева в матче с саудитами вышел Денис Черышев, который забил 2 гола и стал лучшим игроком встречи.
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